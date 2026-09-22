$!Crece población de Sinaloa, pero envejece y tiene menos hijos: INEGI

Sinaloa alcanzó una población estimada de 3 millones 102 mil 35 habitantes en 2025, un crecimiento de 1.4 por ciento respecto a 2020, de acuerdo con los resultados estatales de la Encuesta Intercensal 2025 presentados este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

La entidad se mantiene en el lugar 17 a nivel nacional por población, mientras que Culiacán concentra cerca del 31 por ciento de los habitantes del Estado, seguido de Mazatlán, con 17.61 por ciento, y Ahome, con 15.73 por ciento.

Leonor Scott Molina, coordinadora estatal del INEGI en Sinaloa, explicó que la encuesta tuvo como objetivo actualizar las estimaciones sobre el volumen, composición y distribución de la población y las viviendas particulares habitadas.

Uno de los principales cambios identificados es el envejecimiento de la población sinaloense.

La edad mediana pasó de 30 años en 2020 a 33 años en 2025, lo que significa que la mitad de la población tiene una edad menor a esa cifra y la otra mitad una edad mayor.

Además, el promedio de hijos e hijas nacidos vivos por mujer de 12 años y más disminuyó de 2.2 a 2.0, una reducción que se acentúa conforme aumenta el nivel educativo de las mujeres.

“La pirámide poblacional también está cambiando”, señaló Guillermo Ornelas Romero, director regional Noroeste del INEGI, al explicar que las edades tempranas están perdiendo peso mientras aumentan los grupos de jóvenes adultos y adultos mayores.

En materia educativa, la encuesta registró avances. La asistencia escolar aumentó en los grupos de edad analizados y la tasa de analfabetismo en Sinaloa pasó de 3.5 por ciento en 2020 a 2.6 por ciento en 2025.