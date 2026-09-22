$!Crece población de Sinaloa, pero envejece y tiene menos hijos: INEGI

Sinaloa alcanzó una población estimada de 3 millones 102 mil 35 habitantes en 2025, un crecimiento de 1.4 por ciento respecto a 2020, de acuerdo con los resultados estatales de la Encuesta Intercensal 2025 presentados este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
La entidad se mantiene en el lugar 17 a nivel nacional por población, mientras que Culiacán concentra cerca del 31 por ciento de los habitantes del Estado, seguido de Mazatlán, con 17.61 por ciento, y Ahome, con 15.73 por ciento.
Leonor Scott Molina, coordinadora estatal del INEGI en Sinaloa, explicó que la encuesta tuvo como objetivo actualizar las estimaciones sobre el volumen, composición y distribución de la población y las viviendas particulares habitadas.
Uno de los principales cambios identificados es el envejecimiento de la población sinaloense.
La edad mediana pasó de 30 años en 2020 a 33 años en 2025, lo que significa que la mitad de la población tiene una edad menor a esa cifra y la otra mitad una edad mayor.
Además, el promedio de hijos e hijas nacidos vivos por mujer de 12 años y más disminuyó de 2.2 a 2.0, una reducción que se acentúa conforme aumenta el nivel educativo de las mujeres.
“La pirámide poblacional también está cambiando”, señaló Guillermo Ornelas Romero, director regional Noroeste del INEGI, al explicar que las edades tempranas están perdiendo peso mientras aumentan los grupos de jóvenes adultos y adultos mayores.
En materia educativa, la encuesta registró avances. La asistencia escolar aumentó en los grupos de edad analizados y la tasa de analfabetismo en Sinaloa pasó de 3.5 por ciento en 2020 a 2.6 por ciento en 2025.
En el grupo de 15 a 24 años, la asistencia escolar aumentó de alrededor de 53 a casi 56 por ciento. En tanto, el promedio de escolaridad de la población de 15 años y más alcanzó 10.9 años.
En el ámbito laboral, la tasa de participación económica presentó una ligera disminución, al pasar de 52.7 a 51.6 por ciento. La participación fue de casi 66 por ciento entre los hombres y de 38.5 por ciento entre las mujeres.
También disminuyó ligeramente la población afiliada a servicios de salud, de 82.1 a 81.2 por ciento.
Migración y desplazamiento
La encuesta también identificó cambios en la movilidad de la población.
Sinaloa registró un saldo neto migratorio de -1.3, mientras que la población nacida en otro país disminuyó de aproximadamente 18 mil 800 personas en 2020 a 17 mil 42 en 2025.
Estados Unidos se mantiene como el principal país de origen de la población inmigrante internacional en la entidad, cuyos principales motivos de llegada están relacionados con cuestiones familiares y laborales.
Uno de los temas incorporados en la Encuesta Intercensal 2025 fue el desplazamiento forzado interno.
En Sinaloa se identificaron alrededor de 13 mil hogares en los que al menos una persona se desplazó, mientras que cerca de 2 mil 500 hogares reportaron desplazamiento relacionado con catástrofes naturales o de origen humano.
A nivel nacional, el INEGI reportó que 1.5 por ciento de los hogares presentó algún desplazamiento; de estos, 1.4 puntos porcentuales estuvieron relacionados con inseguridad delictiva o violencia y 0.1 con desastres naturales.
Cambian los hogares y las viviendas
En Sinaloa se estimaron 955 mil 349 viviendas particulares habitadas, frente a alrededor de 854 mil en 2020.
También disminuyó el promedio de ocupantes por vivienda, que se ubicó en alrededor de 3.2 habitantes por vivienda en la entidad.
La composición de los hogares también está cambiando. Los hogares nucleares y ampliados disminuyeron, mientras aumentaron los hogares unipersonales y aquellos conformados por residentes.
En las viviendas aumentó la disponibilidad de servicios y equipamiento como aire acondicionado, bombas de agua, refrigeradores, lavadoras, hornos de microondas, automóviles y motocicletas.
Los paneles solares para generación de electricidad también aumentaron, al pasar de 0.4 a 0.8 por ciento de las viviendas.
El acceso a tecnologías de información también creció, principalmente mediante teléfonos celulares, televisión, internet y computadoras, mientras disminuyó la presencia de televisión de paga, radios y líneas telefónicas fijas.
Mazatlán registró el mayor porcentaje de viviendas con acceso a internet, seguido de Culiacán y Salvador Alvarado.
Menos población indígena hablante y más personas con discapacidad
La población de 3 años y más que habla alguna lengua indígena pasó de alrededor de 1 por ciento a 0.8 por ciento.
En contraste, 299 mil 583 personas se consideran indígenas o se autoadscriben como tales, equivalentes a 9.8 por ciento de la población estatal.
La población que se considera afromexicana o afrodescendiente fue de alrededor de 18 mil 669 personas.
En cuanto a discapacidad, la proporción aumentó de 4.9 a 5 por ciento de la población. La principal discapacidad reportada fue la relacionada con caminar, subir o bajar, con 52 por ciento de los casos.
La enfermedad fue señalada como la principal causa de discapacidad, seguida de accidentes, edad avanzada y condiciones presentes desde el nacimiento.
Ornelas Romero destacó que la Encuesta Intercensal permite identificar tendencias demográficas y sociales, aunque aclaró que, al tratarse de una encuesta y no de un censo, los resultados constituyen estimaciones estadísticas.
“La Encuesta Intercensal como un bagaje de información relevante, pues sirve para orientar las políticas públicas”, señaló.
Agregó que los resultados también pueden ser utilizados por instituciones públicas, academia, medios de comunicación y sociedad para analizar los cambios que atraviesa Sinaloa.
Los resultados completos de la Encuesta Intercensal 2025 pueden consultarse a través de los tabulados, microdatos, presentaciones e instrumentos interactivos publicados por el INEGI.