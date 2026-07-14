$!Crece temor entre madres buscadoras por riesgo de explosivos durante jornadas de búsqueda en Sinaloa

Luego de que un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas denunciara haber sido víctima de un presunto ataque con drones en el sur de Sinaloa, otra organización de madres buscadoras advirtió que las jornadas en campo se han vuelto cada vez más peligrosas debido al incremento en el uso de explosivos en el contexto de la confrontación entre facciones del crimen organizado.

Alejandra Martínez, fundadora del colectivo Por las Voces Sin Justicia, señaló que el temor entre las buscadoras aumentó tras la muerte de un elemento de la Marina Armada de México, ocurrida por la explosión de una mina terrestre en el sur del estado, ya que consideran que este tipo de artefactos representa un riesgo adicional durante los recorridos en zonas serranas y caminos de difícil acceso.

“Sí, durante esta guerra han estado utilizando muchas minas y explosivos caseros o hechizos. Sobre todo posterior a la muerte del elemento del Ejército aumentó nuestro temor de los explosivos al caminar en campo”, expresó.