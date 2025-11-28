Crecimiento ‘no llega a las familias’ y seguridad sigue en crisis: PAN cuestiona a Rocha

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional cuestionó al Gobernador Rubén Rocha Moya durante su comparecencia por su Cuarto Informe de Gobierno, respecto a que el crecimiento económico presentado “no está llegando a los hogares” y que la crisis de seguridad continúa impactando la vida diaria de las familias sinaloenses.

En su intervención en el Congreso del Estado, el Diputado panista, Jorge González Flores dijo que el informe debe entenderse como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, que permita contrastar lo que se difunde oficialmente con la realidad que enfrentan las comunidades de Sinaloa.

González Flores retomó varios datos del propio informe para señalar que aunque reportan un crecimiento económico de 2.8 por ciento en el último semestre de 2025 y una inversión privada superior a los 114 mil millones de pesos, un 15 por ciento más que el periodo anterior, estos avances no se traducen en una mejora perceptible para las familias.

Pidió revisar si ese crecimiento realmente impulsa el ingreso de trabajadores, emprendedores y productores, pues, dijo, la ciudadanía continúa enfrentando incrementos en el costo de la vida sin un aumento proporcional en sus ingresos.

“Creo que debemos de preguntarnos muy hacia nuestros adentros, ¿ese crecimiento está realmente llegando a los hogares?, ¿Está mejorando el ingreso de los trabajadores, de los emprendedores de Sinaloa?”.

Agregó que el campo sigue debilitado por endeudamientos, incertidumbre en los precios y los efectos de la crisis hídrica de 2024 y 2025.

Sobre la producción agrícola, reconoció que Sinaloa mantiene los primeros lugares en cultivos como frijol, garbanzo y tomate rojo, pero insistió en que la caída en la producción de maíz y la falta de apoyos mantienen a los agricultores en una situación complicada.

“Productores agrícolas con endeudamientos, con crisis y sobre todo con una incertidumbre muy fuerte sobre sus precios futuros, plazas vacías, negocios cerrados, un negocio inmobiliario totalmente, o muy colapsado”, apuntó.

En el tema de seguridad, el legislador advirtió que el informe presume la formación de mil 939 policías en la Universidad del Policía, pero que esto no ha incrementado de manera suficiente la cobertura operativa.

Señaló que Sinaloa cuenta con apenas 0.5 policías por cada mil habitantes, lejos del estándar internacional de 1.8.

Indicó que, de acuerdo con datos del Consejo Estatal de Seguridad Pública, no hubo un aumento presupuestal suficiente para el área, lo cual limita la capacidad institucional para enfrentar la violencia que persiste en diversas zonas del estado.

“La realidad es contundente, la percepción ciudadana de inseguridad sigue siendo alta y los hechos violentos continúan día con día marcando nuestra movilidad, nuestra comunidad, la actividad económica y sobre todo la lamentable vida académica y de estudio de nuestros menores, de nuestros hijos”, expresó.

Llamó al Gobernador a definir una estrategia integral que permita avanzar hacia la paz.

“Exigimos se trace una estrategia integral que nos permita a los sinaloenses vivir en paz, porque creemos que no se construye solamente con cifras basadas en la economía. Creo que lo que aspiramos los sinaloenses es generar las condiciones que garanticen el derecho humano a vivir en libertad, en un orden y en una paz que tanto anhelamos los sinaloenses”, concluyó.