Credencial del sistema universal de salud arrancará en marzo en Sinaloa

El delegado de Programas para el Bienestar en Sinaloa, Ángel Ulises Piña, anunció que el próximo 2 de marzo iniciará el proceso de credencialización del sistema universal de salud en la entidad, con el objetivo de garantizar atención médica sin importar la derechohabiencia.

El funcionario explicó que esta credencial permitirá a las personas recibir servicios en cualquier institución pública de salud, sin importar a qué sistema estén afiliadas.

Además, señaló que el documento también funcionará como identificación oficial, similar a la emitida por el Instituto Nacional Electoral, por lo que podrá utilizarse en trámites bancarios, procesos de gobierno o incluso al viajar.

Indicó que en el estado se proyecta registrar a cerca de 3.2 millones de personas mediante este programa.

El proceso arrancará con la instalación de 32 módulos en la entidad, los cuales estarán principalmente ubicados en instituciones públicas de salud.

Dijo que las ubicaciones específicas serán anunciadas próximamente.

