Crédito de $1,100 millones es para cubrir gastos y recursos federales pendientes justifica Secretaría de Administración y Finanzas

El Gobierno de Sinaloa justificó la contratación de un crédito de corto plazo por mil 100 millones de pesos como una herramienta para cubrir compromisos y gastos extraordinarios ante la falta de recursos federales que habían sido contemplados en el presupuesto estatal.

El Secretario de Administración y Finanzas, Joaquín Alberto Landeros Guicho, explicó que las participaciones federales que esperaba recibir el Estado se encuentran, hasta septiembre, alrededor de 900 millones de pesos por debajo de lo proyectado para este año.

“Nos quedamos un poco cortos en esos rubros, pues tenemos que ejercer herramientas”, señaló.

El funcionario aclaró que el crédito servirá para atender de manera general las necesidades de liquidez del Gobierno estatal, entre ellas gastos extraordinarios, programas y compromisos presupuestados.

“Para diversos temas, para gastos extraordinarios, para complementar el recurso que no ha llegado, pago de programas, o sea, en realidad, pues es una herramienta financiera con la que los estados cuentan”, dijo.

Landeros Guicho explicó que el Gobierno estatal elaboró su presupuesto con base en las proyecciones de recursos federales, pero al no cumplirse hasta ahora esas estimaciones, se ha requerido recurrir a créditos de corto plazo para mantener el flujo de recursos.

Precisó que los alrededor de 900 millones de pesos corresponden al rubro de participaciones federales de este año, aunque señaló que no cuenta en ese momento con la cifra exacta.

El Secretario agregó que hace aproximadamente un mes el Gobierno de Sinaloa firmó un convenio con la Federación mediante el cual se prevé una reposición parcial de esos recursos, tanto para el Estado como para los municipios.

Una vez que lleguen esos recursos, dijo, una de las estrategias será utilizarlos para reducir los saldos de los créditos de corto plazo.

“Estamos pensando en una estrategia de ese tipo, incluso nosotros cualquier recurso que nos queda excedente lo regresamos a las cuentas de corto plazo para ir saneando esa parte”, indicó.

El financiamiento por mil 100 millones de pesos fue contratado con BBVA México y Santander México, con 550 millones de pesos para cada institución, y deberá quedar liquidado a más tardar el 31 de julio de 2027.

El funcionario sostuvo que el Gobierno estatal tiene proyectado contar con los recursos necesarios para cubrir el crédito dentro de ese plazo y negó que la contratación represente un riesgo para las finanzas estatales.

“Tomamos en cuenta la capacidad de pago que tenemos para poder entregar en ceros esa cuenta en julio”, afirmó.

El crédito es de corto plazo y fue contratado bajo la modalidad quirografaria, de acuerdo con el proceso publicado por la Secretaría de Administración y Finanzas.