Crédito de $700 millones adjudicados a Banorte provienen de la deuda autorizada 2025: Ambrocio Chávez

Los 700 millones de pesos adjudicados a Banorte corresponden al crédito por 2 mil 200 millones de pesos solicitado por el Gobierno de Sinaloa en diciembre de 2025, y no a un nuevo financiamiento, aclaró el presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, Ambrocio Chávez Chávez.

El Diputado local explicó que se trata de recursos de créditos previamente autorizados que todavía no han sido ejercidos en su totalidad, por lo que descartó que el Gobierno estatal haya solicitado nuevos préstamos.

Incluso, señaló que podría existir una cantidad mayor de recursos pendientes por ejercer, ya que la disposición del dinero se realiza por etapas, de acuerdo con el avance de las obras y las necesidades del Poder Ejecutivo.

“Tiene que venir de esos créditos aprobados, no puede ser de otra manera, porque el crédito de corto plazo ya había quedado claro que eran de mil 100 millones que no son de esta parte. Para mí es esa parte de que se están ejerciendo, recursos de lo que aprobó el Congreso de los 2 mil 200 millones de pesos aquí en el estado y también lo que había quedado pendiente del resto del préstamo que se había dado”, expresó.

Chávez Chávez indicó que el Congreso busca reunirse con el Gobierno del Estado para conocer el avance de los proyectos en desarrollo y dar seguimiento al destino de los recursos provenientes de los créditos aprobados.

Reconoció que el cambio en la administración estatal ha prolongado los acuerdos para concretar estos encuentros; sin embargo, descartó que exista una ruptura entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo.

“Había una regularidad en la información y todo eso, pero no se ha afectado lo que es los créditos y el ejercicio de los créditos y la aplicación en obras, eso no se ha afectado, pero falta que tengamos las reuniones más continuas”, concluyó.