Crédito de $700 millones para el Gobierno estatal corresponden a monto autorizado en 2025: Jucopo

Los 700 millones de pesos adjudicados recientemente a Banorte para el Gobierno de Sinaloa corresponden a la parte pendiente de un crédito por 2 mil 200 millones de pesos que el Congreso del Estado autorizó en diciembre de 2025, aclaró el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Eligio López Portillo.

El Diputado descartó que se trate de un nuevo financiamiento para la administración estatal y explicó que, de los recursos aprobados, en abril pasado se dispusieron mil 500 millones de pesos, por lo que los 700 millones restantes completan el monto autorizado originalmente.

“El que se autorizó el 9 de diciembre, se empezó a aplicar justamente el 10 de abril y este es el complemento de los 700, no hay un endeudamiento”, expresó.

López Portillo señaló que, al tratarse de un crédito aprobado previamente por mayoría de votos en el Congreso, el Gobierno estatal no tiene que notificar nuevamente al Poder Legislativo sobre la adjudicación de estos recursos.

“Es que ya está autorizado y está autorizado desde el 2025, simplemente van a ejercer lo que les faltaba y ya se los dieron”, concluyó.