Crédito de Gobierno fue un engaño, se necesita plan de recuperación económica: PRI

El crédito de 2 mil 300 millones de pesos autorizado al Gobierno del Estado fue un engaño al presentarse como un Plan de Reactivación Económica, acusó el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado.

La Diputada y dirigente estatal, Paola Gárate Valenzuela, señaló que la economía local en Sinaloa no necesita activarse, ya que son las y los empresarios y comerciantes quienes mantienen sus esfuerzos por continuar con sus actividades.

Apuntó que, en lugar del proyecto presentado por el Gobernador Rubén Rocha Moya de trabajos en obra pública, tiene que trazarse un plan para recuperar y respaldar a los negocios locales, que han sufrido pérdidas derivado de la ola de violencia extendida en el estado desde septiembre del 2024.

“Fue una mentira, un engaño, un dibujar un plan de reactivación económica. Se invitó a líderes de cámaras y se pretendió poner ese nombre, es la característica de Morena.

“¿Cómo que de reactivación? Si estamos activos, lo que necesitamos es un plan de recuperación. O sea, los comerciantes, los micro, pequeños negocios, empresarios, pues por ellos no queda activarse, no quedan de huevones rascándose la panza o es ineficiencia. Es que no tienen ventas, es que no está la gente en la calle, es que no hay dinero, es que tienen que cerrar sus negocios y la gente pierde sus empleos.

“No se ocupan activar, están bien activos, lo que se ocupa es que se presente por parte del Gobierno un plan de recuperación económica y social”, aseveró Gárate Valenzuela.

Cuestionó que tampoco se ha avanzado en transparentar la aplicación de ese recurso, puesto que no han integrado una comisión que vigile y audite dicho gasto.

En ese sentido, enfatizó que debe integrarse a representantes de organismos y cámaras empresariales en los trabajos para recuperar la economía.

“El tema es que está de palabra que se va a crear una comisión y todo eso, no viene en el dictamen. En el dictamen viene lo que importa, el permiso para solicitar el crédito, eso es lo que importa, esperemos que hoy ya se instale. Y no solo una comisión de diputados y funcionarios, donde tengan lugar presidentes de las cámaras, comerciantes, académicos, economistas”, dijo.

Por su parte, el Diputado Bernardino Antelo Esper defendió que el PRI votó a favor de ese crédito, ya que se trata de una necesidad del estado, la cual resultaría perjudicial si no se atiende.

“No puedes tener un Gobierno estatal sin obra pública, no puedes tener a los casi tres millones de sinaloenses sin tener obra pública. Imagínense el deterioro que íbamos a tener de aquí al 2026, eso es lo que nosotros aprobamos y nosotros impulsamos”, manifestó.

Respecto a solicitar una investigación en contra del ex Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, por las auditorías irregulares que llevaron a la multa del SAT al Gobierno, y que obligaron a gestionar este crédito, puntualizó que es una responsabilidad de las autoridades federales, como el Senado.

“Una cosa es la obra pública en Sinaloa, y otra cosa son los otros temas que no corresponden al índole estatal. Nosotros tres somos diputados locales que buscamos y atendemos los asuntos del estado de Sinaloa, lo que se vierta o discuta en la índole federal está por fuera de nuestra instancia.

“Nosotros queremos que haya obra pública en Sinaloa, queremos que se vea el desarrollo, que se atiendan las demandas que tienen los 20 municipios del estado. Lo demás es otra historia que no nos corresponde a nosotros, y lo que se decidan en esas instancias pues podemos estar pendientes, pero no está en nuestra competencia”, comentó.