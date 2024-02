“Además de no ser la única advocación de la Virgen María, así como conocemos la Virgen de Guadalupe, La Virgen del Rosario, pues la Virgen de Quilá pues es la única virgen que como tal podemos decir que es la nuestra”, mencionó León Cárdenas.

“Además de no ser la única advocación de la Virgen María, así como conocemos la Virgen de Guadalupe, La Virgen del Rosario, pues la Virgen de Quilá pues es la única virgen que como tal podemos decir que es la nuestra”, mencionó León Cárdenas.

“Año con año, es una promesa de que hice hace 61 años que me vi muy grave, yo ya me había muerto. Entonces mi suegra le pidió a Dios y a la Virgen que me aliviara, y gracias a Dios estoy, ya tengo 85 años”, recordó Flores Camacho.

Otra practicante de la doctrina, es Uberta Burgo, que todos los años desde niña, visita Quilá para poder agradecer lo que esta figura religiosa le ha otorgado.

“Está muy bonito, venimos de muy lejos a verla, más pa’ allá de Navolato, de un campo pesquero. A las cinco para alistamos para venirnos a las seis. Todos los años venimos, porque nos gusta venir”, comentó.

Afuera de la iglesia, están también los otros religiosos que sentados en sillas junto a mesas, degustan de la comida que venden y comparten como en un día común, lo que harán después.