$!Crimen organizado y corrupción política explican la crisis de seguridad en Sinaloa, advierte Manuel Clouthier

CULIACÁN._ La crisis de violencia que enfrenta Sinaloa no es un problema temporal, sino estructural y ligado al crimen organizado y la corrupción política, advirtió el empresario Manuel Clouthier Carrillo durante el Conversatorio ciudadano “El futuro de la seguridad de Sinaloa: ¿Hacia dónde y cómo?”.
Durante su participación, Clouthier afirmó que el principal problema del estado es la presencia de mafias criminales que han logrado consolidarse por la debilidad institucional y la complicidad política.
Señaló que el fenómeno no puede entenderse como una suma de delitos individuales, sino como una estructura de criminalidad organizada.
“El problema central que vivimos, que no es solo de violencia e inseguridad, sino se ha puesto el dedo en la llaga, el nombre del juego: es crimen organizado”, expresó.
Explicó que, al tratarse de un fenómeno estructural, su solución tampoco será inmediata.
Por el contrario, dijo, requerirá estrategias de largo plazo y una acción constante del Estado.
El empresario sostuvo que el crimen organizado no puede existir sin respaldo institucional.
Por ello, señaló que el combate a las mafias también debe centrarse en enfrentar la corrupción política.
“No existe crimen organizado sin apoyo institucional. Queremos combatir al crimen organizado, tenemos que combatir a los corruptos que le dan sustento institucional al crimen organizado”, afirmó.
Clouthier sostuvo que la corrupción organizada y el crimen organizado han operado históricamente de manera vinculada en el estado.
Incluso afirmó que, de los últimos cinco gobernadores de Sinaloa, cuatro habrían llegado al poder con apoyo del crimen organizado.
“No es fortuito, que de los últimos cinco gobernadores que tuvo Sinaloa, cuatro llegaron a directa y abiertamente en alianza con el crimen organizado. Con el cártel de Sinaloa y si quiere le ponemos nombre: Juan Millán, Jesús Aguilar, Malova y Rocha”.
El empresario también advirtió que la fuerza de las mafias es proporcional a la debilidad del Estado.
Señaló que la arrogancia con la que operan los grupos criminales refleja la ausencia o la complicidad de las autoridades.
“La fuerza de la mafia se basa en la debilidad del Estado que ha decidido este Estado ser omiso en el imponerse como autoridad y ha cedido el monopolio de la violencia”.
“Hoy Sinaloa padece una mafia arrogante”, expresó.
Clouthier explicó que uno de los elementos centrales en el fenómeno del crimen organizado es el control del territorio.
Indicó que las organizaciones criminales buscan dominar espacios específicos, lo que evidencia la falta de autoridad en distintas zonas.
“En el ejercicio del poder, mis amigos, no hay espacios vacíos. Si la autoridad decide no ejercerlo, ya vimos quién está mandando en la calle”, señaló.
También sostuvo que el Estado sí tiene la capacidad para enfrentar al crimen organizado, pero para lograrlo se requiere voluntad política permanente.
El empresario también lamentó la disminución de la participación ciudadana en movilizaciones y espacios de discusión sobre la violencia.
Señaló que, aunque existe dolor e indignación entre la población, también se percibe apatía social.
Advirtió que sin presión ciudadana será difícil que las autoridades actúen con la firmeza necesaria para enfrentar la crisis.
Llamó a fortalecer al Estado y a recuperar el control del territorio para evitar que Sinaloa siga siendo dominado por las organizaciones criminales.
“El Estado debe quitarle a los criminales el aura de impunidad e imbatibilidad”, concluyó.