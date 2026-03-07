$!Crimen organizado y corrupción política explican la crisis de seguridad en Sinaloa, advierte Manuel Clouthier

CULIACÁN._ La crisis de violencia que enfrenta Sinaloa no es un problema temporal, sino estructural y ligado al crimen organizado y la corrupción política, advirtió el empresario Manuel Clouthier Carrillo durante el Conversatorio ciudadano “El futuro de la seguridad de Sinaloa: ¿Hacia dónde y cómo?”.

Durante su participación, Clouthier afirmó que el principal problema del estado es la presencia de mafias criminales que han logrado consolidarse por la debilidad institucional y la complicidad política.

Señaló que el fenómeno no puede entenderse como una suma de delitos individuales, sino como una estructura de criminalidad organizada.

“El problema central que vivimos, que no es solo de violencia e inseguridad, sino se ha puesto el dedo en la llaga, el nombre del juego: es crimen organizado”, expresó.

Explicó que, al tratarse de un fenómeno estructural, su solución tampoco será inmediata.