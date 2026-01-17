Crímenes contra mujeres son una muestra dolorosa de la violencia que persiste en Sinaloa: Semujeres

Tan solo en 16 días de enero, en Sinaloa han asesinado a siete mujeres, seis de ellas a balazos y una a golpes.

“No podemos normalizar estos hechos ni guardar silencio ante la pérdida de vidas tan jóvenes; cada mujer asesinada es una herida profunda para todas y todos, es un dolor, una preocupación que compartimos con la sociedad, pues igual que ustedes nos encontramos en consternación”, compartió Chiquete Elizalde.

Tras una violenta jornada que dejó un saldo de tres mujeres asesinadas en distintos sectores de Culiacán el viernes, la Secretaría de las Mujeres de Sinaloa, encabezada por Ana Chiquete Elizalde, condenó los casos y manifestó profunda consternación ante estos hechos.

El primer suceso reportado ocurrió la noche del viernes 16 de enero de 2026 en la colonia Juntas del Humaya, donde dos jóvenes fueron asesinadas, mientras se realizó casi de manera simultánea un ataque armado en la colonia Lomas del Magisterio, que cobró la vida de dos hermanos, entre ellos una joven de 24 años, quien falleció mientras recibía atención médica en un hospital.

“Confiamos en que la Fiscalía llevará a cabo investigaciones prontas, exhaustivas y con perspectiva de género, que permitan esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia. No puede, ni debe haber impunidad. Desde el Gobierno del Estado de Sinaloa, Semujeres está, como lo hemos hecho, con las familias y en coordinación con la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Comisión de Atención a Víctimas para dar atención plena a quienes hoy están atravesando esta pena, y de la cual somos extremadamente respetuosas de sus tiempos debido al profundo dolor por el que atraviesan”, señaló.

Chiquete Elizalde apuntó que estos crímenes no solo representan una pérdida irreparable para sus familias, sino que “enlutan a la sociedad sinaloense”.

Enfatizó que estos actos son una muestra dolorosa de la violencia que persiste en el estado, vulnerando el derecho fundamental de las mujeres y niñas a vivir una vida libre de violencia.

“Como sociedad en general, mujeres y hombres, debemos alzar la voz contra la violencia, construir una sociedad de paz y lograr un cambio sociocultural verdadero”, expresó.

Ante la gravedad de la situación, Semujeres reiteró que el Gobierno de Sinaloa brindará el apoyo necesario en coordinación con las autoridades correspondientes para dar seguimiento a los casos.