$!Crisis de inseguridad empuja intención de mudanza en 55% de culiacanenses: encuesta

La crisis de inseguridad que enfrenta Culiacán desde septiembre de 2024 comienza a reflejarse en decisiones personales y familiares relacionadas con el lugar de residencia, de acuerdo con los resultados de la encuesta de percepción ciudadana “Lo que piensa Culiacán”, elaborada en noviembre de 2025 para la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

El estudio indica que 55.3 por ciento de las personas encuestadas ha considerado dejar su colonia debido a la inseguridad, mientras que 3.1 por ciento ya realizó el cambio o se encuentra en proceso. En contraste, 41.5 por ciento manifestó no haber pensado en mudarse.

Aunque la mayoría de los movimientos reportados corresponden a cambios internos dentro de la ciudad, el documento advierte que estos podrían representar un primer paso hacia un desplazamiento más amplio en caso de que la situación de violencia persista.

La encuesta también muestra un alto nivel de exposición directa o indirecta a hechos delictivos.