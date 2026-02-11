$!Crisis de inseguridad empuja intención de mudanza en 55% de culiacanenses: encuesta

La crisis de inseguridad que enfrenta Culiacán desde septiembre de 2024 comienza a reflejarse en decisiones personales y familiares relacionadas con el lugar de residencia, de acuerdo con los resultados de la encuesta de percepción ciudadana “Lo que piensa Culiacán”, elaborada en noviembre de 2025 para la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
El estudio indica que 55.3 por ciento de las personas encuestadas ha considerado dejar su colonia debido a la inseguridad, mientras que 3.1 por ciento ya realizó el cambio o se encuentra en proceso. En contraste, 41.5 por ciento manifestó no haber pensado en mudarse.
Aunque la mayoría de los movimientos reportados corresponden a cambios internos dentro de la ciudad, el documento advierte que estos podrían representar un primer paso hacia un desplazamiento más amplio en caso de que la situación de violencia persista.
La encuesta también muestra un alto nivel de exposición directa o indirecta a hechos delictivos.
El 78.2 por ciento de la población señaló haber sido víctima de un delito o conocer a alguien cercano que lo fue en su colonia. Solo 21.8 por ciento indicó no tener contacto directo con este tipo de eventos.
En términos de hábitos cotidianos, 85 por ciento de las personas encuestadas reconoció haber modificado su comportamiento a raíz de la inseguridad.
Entre las principales medidas adoptadas se encuentran evitar salir de noche, limitar la asistencia a espacios públicos y reducir actividades sociales.
El estudio reporta además un nivel relevante de subregistro del delito. El 55 por ciento de las víctimas no presentó denuncia ante la autoridad.
Entre quienes no denunciaron, 44 por ciento mencionó desconfianza en la autoridad como principal motivo; 29 por ciento señaló temor a represalias y 25 por ciento consideró que denunciar es inútil.
Respecto a la percepción del desempeño gubernamental en materia de seguridad, 67 por ciento de las personas encuestadas consideró que el Gobierno está rebasado o coludido con la delincuencia, mientras que 19 por ciento opinó que existe una decisión real para combatirla.
Por institución, los niveles de confianza señalados en la encuesta ubican a las fuerzas militares con 45 por ciento, seguidas por ciudadanos organizados con 35 por ciento. Las fiscalías obtuvieron 13 por ciento y las corporaciones policiales locales 7 por ciento.
El estudio fue realizado por la empresa Deskover a través de llamadas telefónicas automatizadas a hombres y mujeres mayores de 18 años residentes en Culiacán, entre el 14 y el 18 de noviembre de 2025.
Las llamadas, con duración promedio menor a tres minutos, se efectuaron a teléfonos fijos y celulares seleccionados de manera aleatoria. Se generaron más de 29 mil llamadas, de las cuales casi 8 mil fueron contestadas.
La información fue revisada y depurada bajo estándares internacionales de investigación de opinión pública, con un nivel de confianza de 95 por ciento para la población adulta del municipio.