Crisis de inseguridad en Culiacán golpea a los jóvenes: CESP

La crisis de seguridad que atraviesa la capital sinaloense desde septiembre de 2024 sigue cobrando un saldo trágico entre los sectores más jóvenes de la población.

El coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Calderón Quevedo, compartió que un porcentaje de menores de edad terminan como víctimas mortales o son reclutados y enviados a centros de internamiento para adolescentes.

“La crisis de seguridad en la que todavía estamos tiene un saldo muy trágico para ese segmento de edad”, compartió Calderón Quevedo.

Advirtió que la situación para este segmento de edad es crítica, destacando que tanto las víctimas como los perpetradores suelen ser personas que, por su edad, podrían estar cursando la secundaria o la preparatoria.

El coordinador comparte que una proporción de quienes intervienen en acciones criminales tienen 20 años o menos.

Tras los recientes hechos donde jóvenes perdieron la vida y fueron encontrados con peluches en forma de cerditos, el CESP hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado.

Señaló que la autoridad enfrenta el desafío de esclarecer si estos elementos representan mensajes específicos entre facciones criminales o la posible presencia de asesinos seriales.

“Es una tarea, un reto y un desafío nuevo para la Fiscalía”, mencionó.

Informó que es urgente que la institución saque a la sociedad de la inquietud sobre el significado de estos rasgos en las escenas del crimen.

No obstante, denunció que existe un rezago tremendo en las carpetas de investigación, a las cuales la sociedad civil no tiene acceso por tratarse de atribuciones exclusivas del ministerio público.

Para enfrentar este panorama, el Consejo insistió en que no basta con la exigencia, sino que es necesario dotar a las instituciones de justicia de mayor presupuesto y capacidades.

La meta es reducir el índice de impunidad mediante la contratación de más peritos investigadores y agentes del Ministerio Público que permitan resolver más casos de los que históricamente se logran concluir.

La violencia en Culiacán ha mostrado un comportamiento errático desde el estallido de la crisis en septiembre de 2024, comparándola con un fenómeno climatológico.

“Es muy similar a los fenómenos climatológicos cuando llega un huracán”, compartió.

Explicó que a días de alta incidencia con hasta 17 homicidios le siguen periodos de calma que impiden predecir el comportamiento delictivo en la ciudad.