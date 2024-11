Crisis de seguridad en Sinaloa arrastra asesinatos de 7 policías y dos elementos desaparecidos

En lo que va de crisis de seguridad en Sinaloa, documentada desde el 9 de septiembre, han sido asesinados 7 policías y han desaparecido otros dos, informó el Secretario de Seguridad Pública estatal Gerardo Mérida Sánchez.

Los elementos han sido agredidos en los municipios de Navolato, Culiacán y Mazatlán, detalló el titular de la dependencia.

“Homicidios policías tenemos uno en Mazatlán y dos aquí en Culiacán, activos. (En Mazatlán) uno activo, y dos fueron ex policías, en Mazatlán son 3: dos ex policías y uno activo, y en Culiacán dos activos. Y privados de la libertad tenemos los dos de la Policía Estatal”, informó.

N ¿Y los dos de Navolato?

“Perdón, tiene razón, a parte los dos de Navolato, que no lo tengo aquí incluido, es cierto, hombre y mujer que fallecieron en Navolato, les dispararon”.

Algunos de los casos de policías asesinados son el de unos policías de Navolato que se encontraban en San Pedro patrullando cuando fueron agredidos el pasado 25 de octubre.

El 9 de noviembre fue atacado a disparos Simón Malpica Hérnandez, ex Secretario de Seguridad de Mazatlán, y murió mientras recibía atención médica. Los hechos ocurrieron en un inmueble de la colonia Benito Juárez ubicada en el puerto.

Días más tarde, el 22 de noviembre en Culiacán fue asesinado Benjamín Villareal, ex subdirector operativo de la Secretaría de Seguridad Pública de Culiacán. En el ataque se registró al interior de un restaurante en la colonia Montebello y también murió una pareja que se encontraba cerca del policía.

La noche del 24 de noviembre murió asesinado Juan Ramón Alfaro, ex Secretario de Seguridad de Mazatlán que fue agredido en su casa en Mazatlán.

Los tres mandos se encontraban retirados.

El Secretario de Seguridad en Sinaloa señaló que algunos de los casos de policías agredidos podrían haberse realizado porque trabajan en apego a la ley.

“No sabemos cuál sea la situación, queremos pensar que algo por ahí no les funcionó o no funcionó muy bien, hubo alguna cuestión... muchas de las veces, y soy honesto, muchas de las veces por trabajar bien también resulta alguna responsabilidad negativa, que si trabajamos bien a alguien no le gusta, a alguien no le llama la atención, y toman otras medidas, también al hacer trabajo bien pudiera afectar”, dijo el 25 de noviembre.