Crisis de seguridad en Sinaloa es una oportunidad para crear un verdadero Estado de Derecho: CESP

CULIACÁN._ Como una oportunidad histórica para tener un verdadero Estado de Derecho en Sinaloa, consideró el coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública la crisis de seguridad que enfrenta actualmente la entidad.

Miguel Calderón Quevedo señaló que la pregunta clave para lograr un verdadero sistema de justicia y orden es cuestionar qué se debe hacer para alcanzar una paz auténtica, no superficial ni influenciada por el crimen, sino una paz completa que convierta a Sinaloa en un modelo para otras regiones del mundo.

“Esta, es una gran oportunidad que no aprovechamos en el conflicto del 2008, 2011 de esta fractura entre los Beltrán Leyva y los Guzmán, y en esta otra fractura y conflicto que se dieron en el 2017 entre la facción de los Dámaso con los Guzmán. Algo no hicimos en aquellos momentos que hoy estamos lamentando. La respuesta es, ¿hoy qué tenemos hacer para tener una paz verdadera, no una paz disfrazada, no una paz maquillada, no una paz narca, sino una paz plena que nos permita ser un modelo a seguir en muchas regiones del mundo?”, indicó.

Calderón Quevedo mencionó que antes de que estallara la ola de violencia el 9 de septiembre, no se estaba contento con los indicadores en materia de seguridad, que aunque sí había algunos delitos hacia la baja, otros más como la violencia familiar irían al alta.

“Hoy esa problemática que teníamos antes del día 9 se duplicó y en algunos casos se cuadriplicó dependiendo del delito que vayamos a observar”.

Aseguró que la manera en que operan los establecimientos habilitados con maquinitas tragamonedas, o ‘mini casinos’, no están en una agenda de un verdadero Estado de Derecho, por lo que aplauden el desmantelamiento de al menos 28 sitios de este giro en Culiacán y 17 en Mazatlán en operativos de las fuerzas federales.

Añadió que el desafío de combatir la ilegalidad para instalar un verdadero sistema de justicia, no solo está en los ‘mini casinos’ sino también otras actividades ilegales en las que se rumora que el crimen organizado ha incursionado.

“Ahí, en ese paquete, en ese reto, en ese gran desafío está no solamente las maquinitas, está en otras actividades donde se rumora el crimen organizado ha incursionado como la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario, como la venta de productos de contrabando que se supone que vienen desde China, como la extorsión y el cobro de piso que en algunas regiones hay testimonios sobre eso. Nosotros subrayamos que es una oportunidad histórica para tener un verdadero Estado de Derecho”, puntualizó.