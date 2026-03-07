Crisis de violencia en Sinaloa es un ‘Culiacanazo’ prolongado, afirma Ricardo Beltrán

CULIACÁN._ Durante su participación en un conversatorio ciudadano sobre seguridad este sábado, Ricardo Beltrán Verduzco, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados, lanzó una crítica a las administraciones estatal y federal, calificando la situación de violencia actual no como un evento aislado, sino como un “Culiacanazo” que se ha prolongado por cerca de un año y seis meses.

Beltrán Verduzco fue enfático al señalar que los únicos responsables de la crisis de seguridad son quienes gobiernan, pues su mandato constitucional es salvaguardar la vida y el patrimonio de los ciudadanos.

“Hoy estamos padeciendo un ‘Culiacanazo’ prolongado, es un ‘Sinaloazo’, cerca de un año, seis meses. Los gobiernos son los encargados de cuidar la vida, no de dirigir la vida de los ciudadanos”, afirmó.

El presidente del organismo denunció que la Constitución Política está acomodada a intereses particulares en lugar de los ciudadanos y destacó que en Sinaloa se violenta diariamente el artículo cuarto que establece el derecho humano a vivir en un estado libre de violencia.

También compartió que la situación ha llegado al punto que el principal reclamo de los niños en las escuelas ya no son herramientas tecnológicas, sino vivir sin violencia.

Mencionó que en el estado han sido asesinados alrededor de 30 niños y 90 adolescentes, no obstante, advirtió que la cifra en delitos y muertes no reportados es mayor que la oficial, especialmente en la zona de la sierra, donde compartió que se está aniquilando gente sin que la autoridad lo reporte.

Según Beltrán Verduzco, las instituciones de seguridad locales son débiles y señaló que, antes del año 2000, Culiacán contaba con unos 2 mil policías y hoy solo tiene mil policías efectivos; esta reducción del 50 por ciento se repite en municipios como Ahome, Guasave y Mazatlán, dejando a las corporaciones estatales afectadas.

En materia de justicia, informó que Sinaloa ocupa el último lugar en administración de justicia, con apenas el 1.4 por ciento del presupuesto nacional invertido en el área, lo que deriva en índices de impunidad que podrían superar el 94 por ciento.

Uno de los puntos de su intervención fue el señalamiento directo contra el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien acusó de participar con los poderes fácticos y de intentar normalizar la situación, lo cual calificó como un encubrimiento.

“Mientras tengamos un gobierno que participe con los poderes fácticos, como es el caso de Rubén Rocha Moya y de muchos gobernadores de los diferentes estados, pues vamos a seguir padeciendo esta situación”, sentenció.

Finalmente, el presidente de la Alianza Mexicana de Abogados propuso una limpieza total y el fortalecimiento de las policías municipales y estatales.

Exigió que exista voluntad política real para enfrentar el problema, en lugar de politizar la estrategia de seguridad con personajes que no dan resultados.