Crisis de violencia en Sinaloa provoca baja de precios en viviendas: Coparmex

Ante la constante crisis de violencia en Sinaloa, que ha perdurado por siete semanas, las agencias inmobiliarias van a tener que bajar el precio de las viviendas e inmuebles, indicó la presidenta de Confederación Patronal de la República Mexicana, Martha Elena Reyes Zazueta.

“Entonces, va a caer el precio de los bienes raíces, porque la gente no va a tener dinero, la gente va a querer vender rápidamente, la gente no quiere invertir, hubo inversionistas para posibles plazas comerciales que ahorita detuvieron también la inversión”.

“Sólo se va a comercializar aquel bien que esté por debajo de dos millones o de un millón y medio, más o menos”.

Puntualizó que la baja del precio en los bienes inmuebles representa recortes en la nómina, que a su vez incrementa el desempleo, ya que la proyección es una baja del 25 por ciento del costo que anteriormente tenían viviendas, plazas comerciales o edificios.

En ese sentido, indicó que así como el sector inmobiliario demás giros económicos han sido afectados a partir de la crisis de seguridad, por lo que Coparmex tiene la intención de realizar un pliego petitorio para las autoridades, para que les otorguen un subsidio a los empresarios, créditos accesible o en su caso, una prórroga para el pago de impuestos como el seguro social e Infonavit.

“Lo que nosotros queremos como empresarios es reunirnos con los gobiernos, pero no para una simulación de escuchar, sino realmente sentir empatía de nosotros con el gobierno y decir ‘vamos a hacer algo disruptivo’”.

“No estamos peleados con el subsidio, pero si no nos quiere dar un subsidio, danos tiempo, y ¿cómo puede ser un criterio? ‘¿Sabes qué? Las empresas que tengan más de tres años registradas y cumplan, van a ser sujetos de eso, porque también entiendo que no le vas a dar subsidio a un negocio que apenas acaba de abrir, si no sabes tú si te va a responder en seis meses”.