$!Crisis en el campo: advierte AARC rentabilidad nula por desplome en precios del maíz

El sector agrícola de Culiacán enfrenta un panorama crítico debido a la caída de los precios internacionales y el incumplimiento de apoyos federales, lo que ha llevado la rentabilidad de los productores, señaló Roberto Bazúa Campaña, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán.
Además recalcó que el precio del maíz para los meses de mayo y junio, que ronda actualmente los cuatro mil 500 pesos por tonelada, es una cifra que califica como baja en comparación con años anteriores.
“Son dos problemáticas, una es el precio de mercado o la comercialización tan difícil del grano o el maíz y la otra es los apoyos pendientes que no se han pagado por parte del gobierno federal a los productores”, compartió Bazúa Campaña.
Esta situación no solo afecta a los productores, sino que impacta directamente en la derrama económica de la ciudad y del estado.
Bazúa Campaña detalló que la tendencia a la baja se ha mantenido durante los últimos dos años, ya que en el 2023 la tonelada de maíz alcanzó los siete mil 72 pesos y el valor ha ido descendiendo progresivamente a los seis mil, luego a cinco mil 750, hasta llegar a los niveles actuales.
Este comportamiento responde a factores internacionales regidos por la Bolsa de Chicago, donde la sobreoferta de grano en Estados Unidos y las condiciones del tratado de libre comercio han provocado que el maíz estadounidense ingrese a México, presionando los precios locales a la baja.
La falta de rentabilidad ha tenido consecuencias directas en la superficie sembrada ya que muchos agricultores han optado por dejar sus tierras ante la falta de financiamiento y el incumplimiento de pagos.
“Mucha gente ya no tiene dinero para sembrar, no tiene financiamiento, no tiene quien les preste, además, la situación no se avecina como una situación favorable”, señaló.
En la asociación, se tienen aproximadamente cinco mil hectáreas financiadas, afectando a unos 250 productores directos y a la problemática del mercado se suma el retraso en la entrega de apoyos a la comercialización por parte del gobierno federal.
Bazúa Campaña denunció que existen pagos pendientes desde hace dos años, consistentes en 750 pesos por tonelada.
En el caso específico de la Aarc, cerca de 50 productores siguen a la espera de estos recursos, lo que agrava la falta de liquidez en las familias del campo.
El sector agrícola se mantiene en comunicación con las autoridades, quienes han prometido resolver los pagos tras liquidar apoyos pendientes al trigo, no obstante, el líder de la Aarc recordó que los productores han participado en manifestaciones para presionar y exigir que estos recursos se entreguen a la brevedad posible, dado el impacto que la falta de este ingreso tiene en la economía regional.