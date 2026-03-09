$!Crisis en pesca de la península de Villamoros: ‘La pesca por los suelos’

Pescadores independientes de la Península de Villamoros reportan que la actividad se encuentra en uno de sus puntos más críticos, con una reducción en la captura de más del 50 por ciento en comparación con temporadas normales.

José Guadalupe Joaquín, quien labora como pescador de forma independiente en las bahías cercanas a La Guadalupana y Culiacancito, menciona que durante la temporada de Cuaresma la producción suele disminuir considerablemente.

“Ahorita está por los suelos, no sale casi”, afirmó Guadalupe Joaquín,

Compartió que mantiene la esperanza de que con la llegada del calor aparezcan especies como el robalo y la palometa, lo que permitiría una recuperación en la zona.

José Ortega Noyola, pescador de la zona, compartió que la situación ha pasado de ser difícil a ser insostenible, relatando que en una sola noche de trabajo era posible obtener ganancias de entre 600 y 700 pesos y ahora obtiene de 200 o 300 pesos, una cifra que resulta insuficiente ante los elevados costos operativos.

“Gasta uno, no saca ni gastos porque compra gasolina y hay gastos para entrar al agua”, lamentó Ortega Noyola

También compartió que se debe costear el combustible para la moto en la que traslada su remolque y el hielo necesario para conservar el poco producto que logra capturar.

La escasez, que según los trabajadores del mar se ha agudizado en los últimos cinco o seis meses, se atribuye a diversos factores y algunos pescadores señalan que el cambio de clima y el frío han ahuyentado al pescado.