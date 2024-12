Critica AARC retiro de retenes en carreteras de Sinaloa

CULIACÁN._ Tras el retiro de retenes en carreteras de Sinaloa previstas para estas fechas decembrinas, el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, Enrique Riveros Echavarría manifestó desacuerdo en esta decisión.

Indicó que ante la crisis de inseguridad que azota a la entidad desde hace más de cien días se debería priorizar colocar más retenes a fin de garantizar la seguridad.

“Se me hace contrasentido, a mí al contrario, diría pongan más retenes (...) a mí se me hace que para podernos sentir seguros necesitamos ver presencia, este orden, esta fuerza, este respeto a la autoridad es lo que quisiéramos ver nosotros, o sea, que haga un planteamiento y diga ‘donde estoy yo no pasa nadie’, que desgraciadamente es algo que no hemos visto”, dijo Riveros Echavarría.

“Se me hace que deberíamos tener más puntos de control. Que yo recuerde, desde que tengo conocimiento de andar en la calle, desde los noventas, por así decirlos, todos la vida hubo retenes aquí y era lo normal, a mí no me asusta un retén al contrario pero yo creo que sí deberíamos pensar ahorita en esta situación en la que estamos, que entre más retenes, más puntos, más presencia nos sintamos más tranquilos”.

En ese sentido recordó que el inicio de la crisis de inseguridad se instaló justo en la temporada de llegada de jornaleros agrícolas de otras regiones del País, lo cual provocó que algunos decidieron no abordar los camiones que los trasladaron a los campos.

“Al principio se tenía la preocupación de que no llegaran los jornaleros por el miedo a la violencia porque justo empezó en la época en que empiezan a venir los trabajadores de otros estados, obviamente hubo muchos que no quisieron venir pero hubo la gran mayoría que sí vinieron, terminaron llegando”, agregó.

El retiro de los retenes carreteros que inició este 20 de diciembre y se extenderá hasta nuevo aviso fue anunciado por el Secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez quien señaló que será para beneficiar a las personas que visitan el estado durante épocas decembrinas.