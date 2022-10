Critica Adolfo Beltrán que ASE no proceda contra funcionarios por irregularidades en cuentas públicas

CULIACÁN._ El diputado Adolfo Beltrán Corrales criticó que la Auditoría Superior del Estado no proceda contra funcionarios pese a las irregularidades que arrojaron las cuentas públicas del 2019, ya que algunas fueron reprobadas pero no han visto acciones legales en contra de servidores públicos.

Detalló que la Comisión de Fiscalización buscará que comparezca Emma Guadalupe Félix Rivera, titular de la ASE, para que explique que ocurrió con las observaciones en la cuenta pública 2019.

“Donde fueron desechadas varias cuentas que no pasaron, todos los municipios, pero no hemos sabido en qué ha parado todo eso, cuál es el seguimiento legal”, criticó el Diputado local.

“La idea es que se le dé seguimiento a las observaciones del 2019, pero también lo detectado en el 2020 ¿qué ha sucedido? Y cuando digo qué ha sucedido el tema que tiene que ver con presentar denuncias, con presentar ante la Fiscalía General del Estado los documentos a efecto de poder determinar si hay una sanción”.

Beltrán Corrales afirmó que no ha visto ninguna consecuencia real del rechazo a las cuentas públicas y las observaciones que arroja.

“Los entes fiscalizados no emiten ninguna corrección, no la sustentan, no se solventa, y desafortunadamente no pasa nada”, fustigó Beltrán Corrales.

Han discutido en la Comisión de Fiscalización que necesitan exigirle más a la ASE para que siga con los procedimientos legales, sin embargo, en algunas reuniones la Auditora ha manifestado que requieren hacer una reforma, sobre todo en el uso indebido de recursos porque no es un delito considerado como grave, ya que hay un procedimiento administrativo que tienen que seguir en los órganos internos de control de los municipios porque es la primera instancia, explicó el Diputado.

“Y en este caso los OIC de los municipios pues dependen y los pone el Presidente Municipal en turno, entonces no hay voluntad de aplicar la ley, siempre son esquivas pero al final tenemos que trabajar primero en exigirle a la ASE que aplique la ley, que presente las denuncias correspondientes”, comentó.

“Pero también ir a una reforma de la Auditoría Superior del Estado donde reformemos el marco legal y también ver qué vamos a hacer con los órganos internos de control de los municipios, tendríamos que hacer una reforma integral para buscar, de cierta manera, que esto no quede impune”.

Criticó que salvo las denuncias que fueron interpuestas contra el ex Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, no ha habido más acciones legales aunque hay cuentas públicas peores que la de este municipio.

Dijo Beltrán Corrales que siempre hay una posibilidad de que el Congreso pueda remover a Félix Rivera antes de que concluya su periodo al frente de la ASE.

“Ya se había planteado la posibilidad de pedirle que cumpliera con su función, de que aplicara la ley, no le estamos pidiendo nada que no tenga la obligación de hacerlo”, comentó Beltrán Corrales.

Consideró que la Auditora está siendo omisa en implementar acciones, y enfatizó que la autoridad no puede seguir simulando en la fiscalización ya que cuentan con las herramientas legales para hacer frente a la corrupción, pero es la titular de la ASE quien tiene la facultad de hacerlo, según lo marca la Constitución.

“Yo quisiera ver a la Auditora realmente aplicando la ley, buscando el cómo sí, no el cómo dar evasivas, o cómo me esquivo, o a quién le echo la responsabilidad de que no podemos aplicar la ley, ya no dar pretextos”.