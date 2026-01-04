Critica CEDH que en mesas de seguridad no aborden tema de abusos de autoridad en Sinaloa

Pese a la instalación diaria de mesas de seguridad por parte de la Federación, el estado y los municipios, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Oscar Loza Ochoa lamentó que en estos espacios no se aborde la revisión de posibles abusos de autoridad cometidos por corporaciones de seguridad contra la población civil en Sinaloa.

El titular del organismo explicó que las acciones implementadas bajo el argumento de la seguridad nacional, en las que participan el Ejército, la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, así como policías estatales y municipales, han derivado en un incremento de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos.

Señaló que, pese a este contexto, no han observado que las mesas de seguridad incluyan una vigilancia estricta del actuar de las autoridades para prevenir excesos durante los operativos.

“Hay muchas quejas y hasta hoy, por ejemplo, yo no he visto que la mesas de seguridad esa que ha debe desarrollarse a diario a nivel federal, y aquí también a nivel estatal, se esté planteando la vigilancia muy estrecha para las acciones que realiza la autoridad con el fin de limitar cualquier abuso y estos se han incrementado”, afirmó.

Indicó que el aumento de señalamientos no solo ha sido documentado por la CEDH, sino también por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual recientemente emitió una recomendación relacionada con el caso de las niñas Alexa y Leydi, asesinadas en Badiraguato a manos del Ejército, hecho que, dijo, confirma las preocupaciones sobre el uso indebido de la fuerza.

“Ya salió una recomendación para el caso de las niñas de Badiraguato, Alexa y Laydi, que refleja precisamente esto que estoy señalando”.

Tras el estallido de la guerra interna del Cártel de Sinaloa en 2024, miles de elementos federales fueron desplegados en la entidad. De manera paralela, el Sistema Nacional de Alerta de Violación de Derechos Humanos de la CNDH registró un aumento de señalamientos por empleo arbitrario de la fuerza pública, con Sinaloa entre los estados con mayor número de expedientes durante 2024 y 2025.

En 2024, la Guardia Nacional colocó a Sinaloa en el primer lugar nacional por este hecho violatorio, con siete expedientes, todos registrados en Culiacán. Ese mismo año, la Secretaría de la Defensa Nacional ubicó a la entidad en el tercer lugar nacional, con tres expedientes, dos de ellos también en la capital del estado.

Para 2025, los señalamientos se incrementaron: la Secretaría de Marina colocó a Sinaloa en el primer lugar nacional con seis expedientes por empleo arbitrario de la fuerza pública, mientras que la Defensa encabezó el listado con 14 expedientes, siete en Culiacán y el resto en municipios como Rosario, Concordia, Navolato y Sinaloa de Leyva. En el caso de la Guardia Nacional, la entidad ocupó el tercer lugar, con cuatro expedientes.

Además, hasta noviembre de 2025 Sinaloa se posicionó en el segundo lugar nacional por quejas generales contra corporaciones federales, con 47 expedientes contra la Sedena, 28 contra la Guardia Nacional y 24 contra la Secretaría de Marina, cifras superiores a las registradas un año antes

Loza Ochoa explicó que al comparar el comportamiento de la violencia, el último año presentó una agudización, derivada de la crisis de violencia iniciada el 9 de septiembre de 2024 y que se extendió durante todo 2025.

Informó que la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública continúan encabezando la lista de instituciones con más quejas ante la CEDH, principalmente relacionadas con el actuar de corporaciones de seguridad.

En contraste, destacó que con las instituciones de salud se ha logrado conciliar una parte importante de las inconformidades ciudadanas mediante el diálogo institucional.

“Nuestros principales clientes son ahí las corporaciones, la Fiscalía y las instituciones de salud, con la ventaja con respecto a las instituciones de salud que la buena relación ha estado llevando a conciliar muchas de las quejas que está presentando la gente en el IMSS, en el ISSSTE y en los hospitales generales, el (Hospital) de la Mujer, también”, apuntó.