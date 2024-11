Critica Coparmex que Gobierno no condonara impuestos para apoyar a empresarios

La Confederación Patronal de la República Mexicana en Sinaloa criticó que el Gobierno del Estado no condonó los impuestos como apoyo al sector empresarial, ante las afectaciones económicas derivadas de la crisis de violencia que azota a la entidad desde hace más de dos meses.

La presidenta, Martha Reyes Zazueta, señaló que lo único que les ofrecieron fue la condonación de multas y recargos, lo cual sería lo mínimo, ya que no tendría sentido pagarlos, si el Gobierno no es capaz de garantizar la seguridad para la actividad empresarial.

“Los impuestos, no nos cedieron la condonación que habíamos pedido, y se nos hace una burla que nos pongan ‘te vamos a condonar las multas’, pues sería el colmo, si no me estás dando seguridad, tampoco me cobres esos impuestos”, aseveró.

Las afectaciones económicas son tales, dijo, que las proyecciones para el Buen Fin del 15 al 18 de noviembre, no serán suficientes para cerrar el año con buenas cifras.

Apuntó a que otro factor que impactará para esta fecha, es la falta de certeza de los trabajadores ante un posible recorte de personal en el inicio de 2025.

“Canaco estuvo promocionando lo del Buen Fin, nosotros nos sumamos a eso, creemos nosotros que puede dar un aliciente, sin embargo, creemos que la derrama económica no va a impactar, no va a ser los suficiente como otros años, por lo que decía las pérdidas de empleo o el temor de la gente de lo que sigue”, subrayó Reyes Zazueta.

Por otro lado, mencionó que un respaldo que ha tenido la actividad empresarial, es la reincorporación de la Policía Municipal de Culiacán, ya que su presencia en plazas comerciales transmite confianza para que la gente acuda y consuma en los distintos locales.

“Yo creo que se está reactivando eso, necesitamos darle el valor al policía, creo que también el policía, el que ha funcionado, el que está realmente poniéndose la camiseta hay que reconocerlo y hay que cuidarlo para que nos cuide”.

“Por lo menos ya hay una certidumbre, hay proximidad. Sí andan las patrullas y todo eso, y eso da tranquilidad a la gente de ir a consumir, los que se atreven a salir”, manifestó la presidenta de Coparmex en Sinaloa.