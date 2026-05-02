Critica Enrique Riveros gestión de Julio Berdegué en Sader y cuestiona a nuevo perfil

Tras la salida de Julio Berdegué Sacristán de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el sector agrícola señaló que el funcionario dejó el cargo sin resolver los precios de los granos y la amenaza del gusano barrenador.

Para el ex presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, Enrique Riveros Echavarría, la función principal de un secretario es dar soluciones, algo que, a su juicio, Berdegué no cumplió.

“Demostró y incapacidad para el puesto que lo pusieron, entonces lo que sí esperaría es que pongan a alguien que tenga más capacidades para esto”, afirmó Riveros Echavarría.

Subrayó que la incapacidad del funcionario fue tal que la propia Presidenta de la República tuvo que intervenir directamente para atender los temas de comercialización y apoyos que motivaron manifestaciones en Sinaloa.

El representante agrícola hizo un fuerte llamado a cambiar la filosofía de designación de funcionarios en el sector público.

Criticó la premisa de priorizar un 90 por ciento de lealtad y 10 por ciento de capacidad y advirtió que para el campo mexicano se requiere exactamente lo opuesto.

“Necesitamos lealtades con capacidad y eso es lo que nos han quedado debiendo desde hace rato”, sentenció.

Agregó que le preocuparía que el ex secretario fuera premiado con otro puesto tras demostrar que no poder con el trabajo

“Me preocuparía mucho que lo premien y que lo manden a otro lado porque ya demostró que pues que no puede con la chamba”, compartió.

Respecto a la llegada de la ingeniera Columba Jazmín López Gutiérrez a la dependencia, el ex dirigente de la Aarc expresó sus reservas, señaló que su única referencia de la funcionaria es su paso por el programa ‘Sembrando Vida’, al cual calificó como un esquema opaco y asistencialista que carece de números claros y resultados medibles.

Riveros Echavarría advirtió que la agricultura nacional es un tema de alta complejidad que abarca granos, hortalizas, ganadería y diversos contextos regionales que no pueden gestionarse con decisiones centralizadas.

“Agricultura es muy complejo y cada parte de México, cada contexto, cada zona es diferente”, explicó.

Criticó que se intente encasillar a todos los productores bajo una misma visión, como ocurrió con programas previos, e instó al Gobierno Federal a actuar con seriedad y abandonar ocurrencias en la política agropecuaria.