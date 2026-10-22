Critica Movimiento Ciudadano cambios en pensiones mediante Modalidad 40

Las nuevas reglas de la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social podrían afectar a trabajadores que ya tenían calculada una cantidad para su pensión o que habían comenzado a realizar aportaciones bajo este esquema, señaló la Diputada de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya Ojeda.

La Legisladora indicó que existe preocupación entre quienes recurrieron a esta modalidad con la intención de incrementar su salario de cotización y mejorar el monto que recibirán al jubilarse.

Explicó que, con los cambios anunciados, las nuevas incorporaciones tendrán límites para elegir el salario con el que cotizarán, pues este se determinará a partir del último salario registrado ante el IMSS, con un margen adicional equivalente a una Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Montoya Ojeda consideró que estas modificaciones pueden generar afectaciones para quienes tenían contemplado un determinado esquema de aportaciones para alcanzar una mejor pensión.

Ante esta situación, aseguró que desde Movimiento Ciudadano buscarán alternativas y posibles modificaciones que permitan evitar afectaciones a la población, particularmente a los trabajadores que ya se encontraban dentro de la Modalidad 40.

“Sin duda alguna vamos a tomar alguna acción al respecto desde luego con mucha responsabilidad y asesorado siempre en el tema legal. Primero tenemos que ver cómo estamos en el tema legal, qué es lo que podemos hacer y posteriormente tomar acción al respecto”, expresó.

La Diputada señaló que el objetivo será encontrar opciones que atiendan las inquietudes de las personas que planearon su retiro con base en las condiciones que conocían de este esquema.