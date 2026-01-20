Critica PAN Culiacán desorden administrativo en los sistemas de salud y falta de medicamentos en el IMSS

El dirigente municipal en Culiacán del Partido Acción Nacional, Eduardo Ortiz Hernández, denunció un desorden administrativo en los sistemas de salud estatal y federal, señalando que la falta de medicamentos y la crisis financiera están afectando directamente a los ciudadanos.

Durante la rueda de prensa, acompañado por la secretaria general Elvia Velina Iribe Piña y el secretario de comunicación Ivanovich Gastélum Vega, lamentó que a pesar de haber solicitado formalmente una audiencia desde el pasado 11 de noviembre con Tania Clarissa Medina López, delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social, no ha recibido respuesta alguna.

“Les quiero mencionar esto porque un tema muy sensible es la salud, la salud de las personas. Les quiero mostrar una petición que le hice a la delegada del Seguro Social, a la doctora Medina desde el 11 de noviembre para pedirle que me atendiera, que me atendiera a mí como presidente y a todos todas las personas que quieran hablar con ella, porque el tema de salud cada vez está peor en todo Sinaloa y no me ha dicho absolutamente nada”, señaló Ortiz Hernández.

Enfatizó que la intención de este acercamiento es dialogar sobre el deterioro de los servicios de salud en Sinaloa y destacó que la falta de atención no solo lo afecta a él como representante político, sino a todos los ciudadanos que buscan ser escuchados.

Un punto crítico de la denuncia fue el anuncio del Gobernador, Rubén Rocha Moya, sobre la transferencia de 32 millones de pesos al sistema IMSS Bienestar para cubrir el pago de nóminas.

Cuestionó la capacidad jurídica del Estado para transferir recursos estatales a una entidad federal, señalando que el personal de salud no recibió su sueldo puntualmente y sugiriendo que el trabajo de médicos y enfermeros se ve comprometido cuando no se garantiza su remuneración.

”¿Cómo es posible que le vaya a prestar dinero un Gobernador a un sistema de salud que tiene que pagar puntualmente?”, cuestionó.

La crítica también alcanzó a la administración federal en el contexto en el que mientras la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró un incremento en los ingresos fiscales estos recursos no se reflejan en las farmacias de los hospitales.

”La gente nos dice que no tienen ni paracetamol”, compartió.

Durante la conferencia se exigió conocer el calendario de surtido de medicamentos para garantizar que los insumos básicos lleguen a los pacientes y el dirigente concluyó señalando que la salud no puede funcionar a crédito.