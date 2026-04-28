Critica Regidora opacidad y ‘fast track’ en Programa Anual de Obra Pública de Culiacán 2026

La Regidora Erika Sánchez Martínez criticó la falta de transparencia y el proceso apresurado con el que se presentó el Programa Anual de Obra Pública de Culiacán 2026, pues fue entregado a integrantes del Cabildo apenas dos horas antes de su discusión.

Durante la sesión extraordinaria de Cabildo celebrada este lunes, la edil señaló que el documento debió analizarse previamente, al tratarse de un instrumento clave que define el destino de los recursos públicos y el desarrollo del municipio.

“Esta administración particularmente voy a hablar del presidente municipal, Juan de Dios Gámez Mendívil desde que es presidente municipal no había presentado este documento y menos había pasado por el Cabildo hasta que metimos esta solicitud apenas hace algunos días y reconozco que se le haya prestado atención y reconozco que el día de hoy se esté presentando”.

“Lo que no está bien y también hay que decirlo es que se haga de esta forma en una sesión extraordinaria, apenas hace dos horas, quienes no formamos parte de las comisiones que dictaminaron conocimos el contenido de este documento”, resaltó.

Sánchez Martínez acusó que la administración municipal ha mantenido “silencios” en torno a la ejecución de obra pública, lo que, dijo, ha llevado a que se perciba como una de las más opacas en la historia reciente de Culiacán.

Recordó que el presupuesto aprobado para 2026 asciende a 5 mil 462 millones de pesos, de los cuales se contemplaban 575.2 millones para inversión pública. Sin embargo, el programa presentado contempla únicamente 223 millones de pesos.

Detalló que de ese monto, poco más de 190 millones corresponden a inversión municipal directa, alrededor de 24 millones provienen del impuesto predial rústico y poco más de 8 millones de Capufe, sin que se precise el destino del resto de los recursos.

La Regidora cuestionó la falta de claridad sobre aproximadamente 350 millones de pesos que no aparecen reflejados en el documento, y consideró que debió existir una reunión previa para explicar su origen y aplicación.

“En la lógica yo pudiera pensar que los 350 millones de pesos que no aparecen aquí, pues son participaciones estatales, y federales. En mi lógica, en el sentido común de respuestas que se debieron haber dado en una reunión previa que se debió haber tenido con este Cabildo”.

“Es la responsabilidad de quienes estamos aquí sentados, nosotros aquí no somos testigos testimoniales de esta administración. A nosotros nos deben de cuestionar, nosotros aquí no nos representamos a nosotros mismos, representamos a una sociedad que votó por cada una de las fuerzas políticas representadas en este Cabildo”.

Asimismo, calificó como una “burla para Culiacán” la intención de aprobar el programa de manera acelerada, sin un análisis profundo ni consenso entre las fuerzas políticas representadas en el Cabildo.

En cuanto a los compromisos de obra, advirtió que la meta de pavimentar mil calles no será alcanzable, ya que el propio programa establece que en 2026 solo se construirán 43 vialidades nuevas.

“Tapar un bache no es una calle nueva, ni reencarpetar es pavimentar”, enfatizó.

Hizo un llamado a la administración municipal a privilegiar el diálogo y la transparencia, tras advertir que “no es bueno que el silencio sea política pública” y que la ciudadanía debe conocer cómo y en qué se invierten los recursos.