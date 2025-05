Crítica Rocha a IMSS Bienestar; acusa decisiones centralistas y desatención a colaboradores

El Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya expuso su desacuerdo en algunas decisiones tomadas por autoridades de IMSS Bienestar en relación a la basificación de personal, la asignación de administradores para Sinaloa y el abasto de medicamento para el Estado.

En sus reclamos el Gobernador Rocha Moya no compartió nombres de los perfiles que criticó.

Uno de sus reclamos ocurrió en relación a la asignación de una operadora de IMSS Bienestar que trabajaría en Sinaloa, a la que señaló tener historial de actitudes irregulares en materia de transparencia.

“Mandaron a una administradora del IMSS Bienestar, pero resulta que esa administradora de IMSS Bienestar fue un personaje muy destacado del Seguro Popular en la época del Gobernador Mario López Valdez. Yo presumí, luego, luego les dije que estamos sacando el segundo lugar en transparencia en salud a nivel nacional, y me están mandando... yo no sé a quién le preguntan, quién manda, si preguntan en México no saben, porque la persona que me mandaron tiene antecedentes de actitudes no transparentes”, dijo.

Sobre el perfil al que se refería el Gobernador Rocha Moya no hay información pública suficiente para verificar qué funcionaria del Seguro Popular y con historial de opacidad opera ahora en IMSS Bienestar.

En otro tema el Gobernador expuso deficiencias en la construcción del inventario para el abasto de medicamentos en el Estado.

“Que no nos manden los medicamentos que quieran, manden lo que son bajo pedido, es decir, qué pides, porque nos llegan una serie de medicamentos, caros por cierto, que no los necesitamos nosotros. Necesitamos que no nos manden eso y que nos manden los medicamentos que sean sobre pedido”, mencionó.

El Gobernador también abordó el tema de la basificación de personal, pues desde hace un mes hay empleados del sector salud que se manifestan en el Palacio de Gobierno y han sido atendidos por autoridades estatales para gestionar su basificiación.

Rocha Moya mencionó que los trabajadores pertenecen a IMSS Bienestar y pidió a Julio Quintero Ledezma, coordinador de IMSS Bienestar en Sinaloa, atender el tema.

“El tema de las basificaciones, que es lo que deben estar gritando aquí, tiene que ver con que nosotros estamos basificando en razón de sus derechos. Que me oigan por favor, con todo respeto, IMSS Bienestar, mandan de allá contratos pero hay gente aquí que no le han dado”, estableció.

El pasado 24 de mayo el Gobernador Rubén Rocha Moya participó en una reunión de trabajo encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para revisar los avances de IMSS-Bienestar.

El encuentro ocurrió en Palacio Nacional y contó con la presencia de gobernadoras y gobernadores.