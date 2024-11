Critica Rocha Moya llamado a duranguenses a no visitar Mazatlán por inseguridad

CULIACÁN._ Como inadecuado calificó Rubén Rocha Moya el que el Gobernador de Durango, Esteban Villegas Villareal, pidiera a la población de su estado no visitar Mazatlán debido a la violencia.

El Gobernador de Sinaloa señaló que estos comentarios carecen de sustento, pues en Mazatlán existe seguridad.

“Mala onda del Gobernador, no hay absolutamente ninguna razón para que lo haga. Mazatlán está blindado, no tienen ningún problema los duranguenses para venir, que los cuiden allá, no tiene razón, no es de compañeros hacer esa convocatoria”, mencionó.

Sobre el tema de inseguridad, Rocha Moya admitió que aún existen situaciones que comprometen la paz en el estado.

“Claro, seguimos teniendo problemas de inseguridad todavía porque no se han acabado de combatir, pero se tiene en marcha el operativo de cuidado a la ciudadanía”, reiteró.

“No cantamos victoria con respecto a los problemas de inseguridad que tenemos”.