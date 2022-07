Critica Rocha Moya que en la ‘mañanera’ difundan datos del caso Luis Enrique Ramírez que entorpecen el proceso

CULIACÁN._ El Gobernador Rubén Rocha Moya criticó que las menciones en La Mañanera, la conferencia de prensa diaria matutina en la que el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, se dirige a la nación, sobre el caso del asesinato de Luis Enrique Ramírez, han entorpecido el proceso.

Este jueves, durante la conferencia, un Subsecretario de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana declaró que se había liberado una nueva orden de aprehensión contra un tercer implicado en el asesinato del periodista, ocurrido el pasado 5 de mayo.

“O sea, eso no puede informarse, son cosas que no se pueden informar, porque a consecuencia de eso, no pueden agarrar (a los responsables)”, señaló.

“La fiscal ya tiene una estrategia ahí y muy completa y tan completa que a la hora que se concluya la teoría y todo lo que se ha desarrollado alrededor del tema, va a quedar resuelto, ya más o menos a ustedes ya les dio pistas en la audiencia esa que hubo, ya tienen un poco ustedes la idea del escenario y de las cosas cómo ocurrieron”.

Rocha Moya incluso aseguró que declarar sobre el caso no le corresponde a él, que no conoce ni siquiera contra quiénes son las órdenes de aprehensión.

“Ya le dijimos, ya le dijimos (al gobierno federal) en primer lugar no es un problema de la Secretaría de Seguridad, es un asunto de la Fiscalía, es un asunto de investigación del delito, de persecución del delito y la persecución del delito solamente lo hacen las fiscalías”, señaló.

A Rocha Moya le preguntaron directamente si la actitud de la dependencia federal entorpecía el proceso contra los responsables de asesinar a Ramírez.

“No, pues sí, es lo mismo que si yo empiezo a hablar y decir ‘ya mero’, para dar bien yo, no, pues, no; se me hace gordo aquí, por no decirles cómo lo tenemos, pero no, la secrecía es la importante porque si no, no vamos a concluir, eso debe manejarse todo desde la Fiscalía”, expresó.