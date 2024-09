Agrupaciones de abogados de Sinaloa criticaron la designación de Claudia Zulema Sánchez Kondo como nueva Fiscal General del Estado, ya que denunciaron que dicho nombramiento lo ordenó el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya.

Julio Sergio Alvarado Andrade, de la Alianza Mexicana de Abogados, aseveró que la nueva titular de la FGE ni siquiera debió postularse para el cargo, pues como ex vicefiscal de la zona centro, es una de las autoridades implicadas en la investigación por la muerte de Héctor Melesio Cuén Ojeda el 25 de julio, misma que tuvo inconsistencias.

“Sabemos, es un secreto a voces, que la designación la hace el Gobernador, más allá que pasen por un proceso de selección”.

“Sabemos, es un secreto a voces, que la Fiscalía no goza de esa independencia y autonomía de la que se jacta, y por esas razones nosotros como gremio no damos el aval en la persona de Claudia Zulema Sánchez Kondo”, asentó.

“Por razones de dignidad, estas personas que participaron en el proceso para designación de Fiscal, tendrían que haber dimitido junto con la Fiscal, porque estaban involucradas directamente en las investigaciones desaseadas de las que dio cuenta la Fiscalía General de la República”, dijo Alvarado Andrade.

Julio Alfonso Castro López, de la Federación de Colegios de Abogados de Sinaloa, coincidió en que la elección de Sánchez Kondo fue “a modo”.

Sobre ello, reprochó que tanto Claudia Zulema Sánchez, como el Vicefiscal General, Dámaso Castro Saavedra, formaron parte de la terna final en 2021 y en la de este año.

“Creemos que fue una elección a modo, que ya traía una línea desde el mismo Consejo Estatal de Seguridad Pública. ¿Cómo es posible que, casi casi la misma terna que la vez pasada, haya sido otra elegida, escogida, y que los mismos diputados pues nada más hicieron como un enroque.

“Dudamos que vaya a cambiar la situación en la procuración de justicia del Estado”, señaló.

Julio Sergio Alvarado cuestionó que la llegada de Sánchez Kondo a la titularidad de la Fiscalía significa dar continuidad al trabajo de Sara Bruna Quiñónez Estrada, quien renunció a raíz de investigaciones deficientes.

Además, señaló que la nueva Fiscal no tiene experiencia en la persecución de delitos más que los tres años en que colaboró con Sara Bruna como vicefiscal, sino que su trayectoria se concentró más en la parte administrativa del Poder Judicial del Estado.

“Hay una desconfianza en que no se realicen bien las cosas al frente de la Fiscalía, y representa más de lo mismo, y estaría ahí para tapar nada más todo el desaseo que se hizo en relación con las investigaciones de Héctor Melesio Cuén Ojeda.

“El antecedente que se tiene es que ella fue funcionaria judicial, y que tenía 20 o 21 años en el ejercicio de la función pública judicial, pero solo tres años de experiencia en la procuración de justicia. Entonces, no la avala en el perfil que estaba buscando el consejo ciudadano”, criticó el abogado.

También apuntó contra el hecho de que Zulema Sánchez ya había participado en un proceso para seleccionar al titular de la FGE, en 2021, cuando eligieron a Sara Bruna Quiñónez, pero en aquella ocasión solo recibió un voto.

“¿Cómo nos explicamos esto razonablemente? Pues que ha sido una línea que el Congreso del Estado recibió por parte del Gobernador, para decirle que esa iba a ser la próxima Fiscal del Estado. No hay una explicación lógica que cuando participó por primera vez, Claudia Zulema haya obtenido un solo voto de la misma Legislatura, es decir, de los mismos diputados, y ahora votaron 33 votos a favor”, manifestó Sergio Alvarado.

Alfonso Castro López recriminó que el Consejo Estatal de Seguridad Pública, como primer filtro de selección, tomó en cuenta quiénes eran los aspirantes más populares, pero no los más idóneos.

Castro López, quien se apuntó en el proceso y compareció ante el Pleno del CESP, acusó que el Consejo descartó a muchos aspirantes porque no fungen en el sector público.

“Entre los aspirantes pues había carrera, no propiamente dentro de la procuración de justicia, pero eso no quiere decir que no seamos personas idóneas, algunas, en poder llevar las riendas de una Fiscalía estatal.

“No me tomaron en cuenta porque no tenía un perfil dentro de una institución de procuración de justicia, sin embargo, dentro de los 22 años que tengo trabajando, casi casi de la mano de la Fiscalía, pues uno se percata de las deficiencias, de las necesidades que hay dentro de la misma”, dijo el litigante.