Critican diputados del PRI propuesta de presupuesto de la Federación para el 2025

CULIACÁN._ Diputadas y Diputado del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado de Sinaloa criticaron la propuesta de presupuesto presentado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de cara al ejercicio fiscal 2025, por las reducciones planteadas en rubros como el sistema de salud o la seguridad pública.

El coordinador de la bancada, Bernardino Antelo Esper, abundó en la deuda que contempla el Gobierno de Sheinbaum para su primer año de funciones, ya que lo gastado superaría por un billón de pesos a lo que prevén recaudar.

“O aumentan los ingresos, o reduzcan el gasto, pero redúzcanlo en lo que están haciendo de cuestiones electorales, porque es lo único que están haciendo”.

“Es inaudito, es increíble lo que quieren hacer con este presupuesto, reducir a las áreas más críticas que tenemos en este País, que nos van a impactar a los mexicanos, que nos van a impactar a los sinaloenses. Imagínense el presupuesto que nos va a llegar aquí en Sinaloa”, lamentó Antelo Esper.

Reconoció que, como oposición, difícilmente podrán detener la aprobación de estos presupuestos, ya que el partido en el poder, Morena, cuenta con las mayorías en las cámaras.

“Tienen las mayorías, ellos tienen la maquinaria para tener una votación aplastante, y claro, aprobar esta y otras cosas más, que lo único que va a significar es que lo que sucede en la calle, no nomás esté como está, sino que esté cada vez peor, para allá va enfocado este Gobierno, para allá van enfocados los resultados”, arremetió el Diputado.

La Diputada local y dirigente estatal del PRI, Paola Gárate Valenzuela, enfatizó en la reducción al área de seguridad pública, e indicó que, los presupuestos anteriores ya demostraron ser insuficientes, y todavía disminuirán los recursos destinados a esto.

Calificó este proyecto de presupuesto como el peor en la historia de México.

“Con el presupuesto actual no es suficiente, no vemos resultados importantes. Si encima de no asignarle más, al menos dejarlo como está, le quitan, pues no quiero imaginarme las consecuencias de este acto garrafal.

“Si nos vamos rubro por rubro, está para llorar este presupuesto, es grave lo que está ocurriendo, la ciudadanía tiene que saberlo, tiene que involucrarse, tenemos que unirnos y levantar la voz”, exhortó Gárate Valenzuela.

Por su parte, la Diputada Irma Guadalupe Moreno Ovalles puntualizó que hay disminuciones en áreas de especial atención en Sinaloa. “El tema del campo, el tema de las mujeres, porque también se reduce el recurso para los refugios para prevenir y atender la violencia en contra de las mujeres, y la vacunación”, dijo.