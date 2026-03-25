Cruceristas conocen la historia, cultura y tradiciones de Sinaloa

Mazatlán, Sinaloa, 25 de marzo de 2026.- Los visitantes internacionales que llegan a Mazatlán a bordo de los cruceros turísticos, además de conocer los sitios más emblemáticos de la ciudad, recorren los pueblos rurales más cercanos.

Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo de Sinaloa, destacó que Mazatlán y sus comunidades son lugares llenos de tradiciones, historia y cultura.

Esta semana, los cruceristas recorrieron la comunidad de Malpica, en el municipio de Concordia.

Durante su estancia, conocieron la panadería local, donde se les mostró el proceso de elaboración del pan tradicional, así como los talleres de mosaicos artesanales, piezas únicas en Sinaloa que continúan elaborándose de manera manual.

También visitaron el Museo Comunitario, espacio en el que se exhiben antigüedades encontradas en la propia localidad, brindando a los visitantes una experiencia cercana a la historia y al patrimonio de la comunidad.

Este miércoles arribó a Mazatlán el “Norwegian Jade”, con 2,133 pasajeros y 976 tripulantes. Se trata del crucero número 13 en visitar la ciudad durante el mes de marzo.

Hasta la fecha, el puerto ha recibido a más de 150 mil visitantes a bordo de 41 embarcaciones internacionales, que han dejado una derrama económica superior a los 240 millones de pesos.