$!Cruz Roja alista en Navolato segunda edición de la carrera ‘Salvando Vidas’ esperando mil 500 participantes

Con el objetivo de fortalecer la labor humanitaria y garantizar la operatividad de sus bases, la delegación de Cruz Roja Navolato anunció la segunda edición de su carrera pedestre ‘Salvando Vidas’, que este año busca reunir a mil 500 participantes en el puerto de Altata.
El evento, que se llevará a cabo el próximo domingo 29 de marzo y servirá como el arranque de la colecta anual de la institución en el municipio y Carlos Bloch Artola, delegado estatal de Cruz Roja, compartió que lo recaudado se destinará íntegramente al mantenimiento de las bases de Navolato, Altata y Villa Juárez, que brindan tres mil servicios gratuitos al año.
“La intención es lograr tener al menos mil 500 participantes. Todo enfocado a que se reúna la mayor cantidad de recurso posible”, compartió Bloch Artola.
Olga Leticia Téllez, presidenta del Patronato de Cruz Roja Navolato, destacó que la meta de este año, tras el éxito de la primera edición en la que participaron cerca de 800 personas, es que ahora pretenden casi duplicar la asistencia.
“La verdad que es una carrera muy bonita, muy alegre y sobre todo apoyan a Cruz Roja Navolato”, señaló Leticia Téllez.
Los interesados pueden inscribirse a través de la página Cronohub y los costos de participación son de 350 pesos para la categoría de 3 km y 400 pesos para las de 5 y 10 km.
Los paquetes se entregarán en la Base Sur de Culiacán, en la delegación de Navolato y un día previo al evento en Altata.
Para los ganadores de los primeros tres lugares en las ramas varonil y femenil de 5 y 10 km, se entregarán premios en especie, tales como noches de hospedaje en hotel y vales de gasolina.
En cuanto a la logística, se garantizó la presencia de puntos de hidratación cada 2 kilómetros y un operativo de seguridad coordinado con las autoridades municipales, dado que la carrera coincide con el inicio de las festividades previas a Semana Santa.
La competencia contará con tres distancias diseñadas para toda la familia y corredores experimentados que son los tres kilómetros con salida en las letras de Altata hasta el primer retorno vehicular, cinco kilómetros y 10 kilómetros.
El kit de competidor incluye una playera deportiva, número de corredor con tag para cronometraje electrónico y una medalla conmemorativa que este año presenta una imagen renovada de las ambulancias con la silueta de un camarón.