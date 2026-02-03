$!Cruz Roja alista en Navolato segunda edición de la carrera ‘Salvando Vidas’ esperando mil 500 participantes

Con el objetivo de fortalecer la labor humanitaria y garantizar la operatividad de sus bases, la delegación de Cruz Roja Navolato anunció la segunda edición de su carrera pedestre ‘Salvando Vidas’, que este año busca reunir a mil 500 participantes en el puerto de Altata.

El evento, que se llevará a cabo el próximo domingo 29 de marzo y servirá como el arranque de la colecta anual de la institución en el municipio y Carlos Bloch Artola, delegado estatal de Cruz Roja, compartió que lo recaudado se destinará íntegramente al mantenimiento de las bases de Navolato, Altata y Villa Juárez, que brindan tres mil servicios gratuitos al año.

“La intención es lograr tener al menos mil 500 participantes. Todo enfocado a que se reúna la mayor cantidad de recurso posible”, compartió Bloch Artola.

Olga Leticia Téllez, presidenta del Patronato de Cruz Roja Navolato, destacó que la meta de este año, tras el éxito de la primera edición en la que participaron cerca de 800 personas, es que ahora pretenden casi duplicar la asistencia.