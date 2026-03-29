Cruz Roja Culiacán blindará centros recreativos durante Semana Santa con más de 100 elementos

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los vacacionistas, la Cruz Roja Delegación Culiacán se declaró lista para poner en marcha su operativo especial de Semana Santa, el cual contará con el despliegue de más de 100 elementos en diversos puntos estratégicos de la capital y sus sindicaturas.

Omar López Ocegueda, coordinador local de Socorros en Culiacán, señaló que el operativo se enfocará en brindar atención prehospitalaria y resguardo tanto en balnearios y parques como en las carreteras que conducen a los principales centros de esparcimiento.

“Va a haber un total arriba de 100 elementos, los cuales van a estar trabajando para dar seguridad hospitalaria a todas las a personas que decidan acudir a algún punto de recreación”, compartió.

El personal de la institución mantendrá presencia activa en el Parque 87, Imala, Sanalona en Ribera del Río, Parque Las Riberas y el Parque Acuático.

También se dará cobertura en Quilá y Costa Rica, con especial atención en el cuerpo de agua concido como el Dique de los Pobres y otros centros de barrio.

Las labores de resguardo comenzarán formalmente el jueves 2 de abril y se extenderán hasta la tarde del domingo.

Los horarios de atención directa en los puntos de recreación serán de las 08:00 a las 18:00 horas.

“Cruz Roja, Culiacán ya está preparado para prestar atención y el resguardo a los puntos de recreión que vamos a tener ahora en la Semana Santa, como cada año”, dijo.

A pesar del despliegue en las zonas turísticas, la institución subrayó que los servicios de emergencia habituales no se descuidarán, operando de manera normal las 24 horas, los 7 días de la semana.

Se hará especial énfasis en la vigilancia durante la tarde del domingo, momento en que se registra el mayor flujo de personas regresando a sus hogares, con el fin de atender cualquier posible accidente vial o requerimiento de atención prehospitalaria que pudiera surgir al cierre de la jornada vacacional.