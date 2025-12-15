$!Cruz Roja Culiacán brindó 60 atenciones en el Operativo de ‘Día de la Virgen 2025’

Durante las jornadas del 11 y 12 de diciembre, voluntarios de Cruz Roja Culiacán atendieron a 60 personas en el punto de cobertura.
La Cruz Roja Mexicana, informó sobre la culminación exitosa del operativo de atención prehospitalaria y primeros auxilios implementado con motivo de la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe en el recinto de La Lomita.
Adicionalmente, se brindó apoyo a ciudadanos que presentaron cefalea, vértigo, crisis de ansiedad y alergias menores.
El despliegue de ayuda contó con la participación de 52 voluntarios de la delegación de Culiacán y este equipo se integró por personal de áreas especializadas como Socorros, Capacitación, Veteranos, Enfermería y Servicios Médicos, y se aseguró que el operativo tuviera equipo médico y logístico suficiente para garantizar la atención inmediata.
TUMB-B Omar López Ocegueda, Coordinador de Socorros de la Delegación Culiacán, resaltó la labor del personal, afirmando que “La participación dedicada de nuestros voluntarios fue crucial para asegurar la eficiencia del resguardo y la atención oportuna a los ciudadanos”, compartió.
La Cruz Roja Culiacán destacó que estos resultados subrayan la vital importancia de la presencia de los servicios de primeros auxilios y la continuidad de la colaboración con distintas corporaciones de auxilio y los voluntarios reafirmaron su compromiso ineludible con la salud y la seguridad de la población.
Los principales motivos por los que los asistentes requirieron asistencia médica:
Padecimientos por esfuerzo físico:
- Agotamiento
- Lumbalgia
- Contusiones
Alteraciones de signos vitales:
- Crisis hipertensivas
- Hipotensión
- Hiperglucemia
Traumatismos y lesiones:
- Probables esguinces
- Heridas cortantes
- Quemaduras de segundo grado