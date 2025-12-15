$!Cruz Roja Culiacán brindó 60 atenciones en el Operativo de ‘Día de la Virgen 2025’

Durante las jornadas del 11 y 12 de diciembre, voluntarios de Cruz Roja Culiacán atendieron a 60 personas en el punto de cobertura.

La Cruz Roja Mexicana, informó sobre la culminación exitosa del operativo de atención prehospitalaria y primeros auxilios implementado con motivo de la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe en el recinto de La Lomita.

Adicionalmente, se brindó apoyo a ciudadanos que presentaron cefalea, vértigo, crisis de ansiedad y alergias menores.