$!Cruz Roja Culiacán honra a sus héroes caídos durante celebración del Día del Socorrista

Con un pase de lista, un minuto de silencio y la colocación de una ofrenda floral, la Cruz Roja Mexicana Delegación Culiacán recordó este miércoles a los socorristas, médicos, enfermeras y voluntarios fallecidos que formaron parte de la institución. La ceremonia fue realizada durante la jornada conmemorativa por el Día Internacional del Socorrista y el 84 aniversario de la benemérita institución en la capital sinaloense.







Las actividades iniciaron desde las 6:15 horas con la concentración del contingente en las instalaciones de Cruz Roja Culiacán, desde donde partieron a la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario para participar en una misa y posteriormente tomarse la fotografía oficial. Más tarde, los integrantes de la institución se trasladaron al Monumento al Socorrista Caído, donde se realizó una ceremonia de homenaje en memoria de quienes dejaron huella en la corporación.







En ella, fueron recordados nombres como el del comandante general Joaquín Romero Barrón, la enfermera María Arellano, la socorrista de Juventud Gabriela Rivera, el médico Orlando Rivera Sánchez y el comandante general Valentín Pérez Salas, entre otros. “Nos hemos congregado aquí para rendir un sentido homenaje a nuestros héroes caídos. No están ausentes, viven en el legado de valentía y entrega que nos dejaron”, se expresó durante el mensaje de bienvenida. Como parte del acto solemne se realizó el pase de lista de ex socorristas, comandantes, médicos, enfermeras, técnicos en urgencias médicas y veteranos fallecidos. Tras mencionar cada nombre, los presentes respondieron con un “Presente” o “Servicio”, para posteriormente guardar un minuto de silencio.





