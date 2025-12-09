$!Cruz Roja sirve a más de 9 mil 500 personas en Culiacán

La Cruz Roja Mexicana Delegación Culiacán cerró noviembre de 2025 con un impacto masivo, beneficiando a 9 mil 528 personas mediante la operación de sus diversas áreas, incluyendo servicios médicos, operativos, programas comunitarios y capacitación, estos resultados reflejan el compromiso continuo de la institución con la población que requiere apoyo humanitario.

Durante el mes, el área prehospitalaria de la benemérita institución atendió mil 30 emergencias médicas, proporcionando ayuda oportuna en situaciones críticas.

Los datos de la institución revelan las principales causas de atención, ya que se registraron 204 accidentes viales, de estos, 85 incidentes involucraron el uso de motocicletas.

Las enfermedades sumaron 307 casos, predominando las cardiovasculares y la diabetes.

Se atendieron 190 lesiones diversas, destacando que 116 de estas fueron provocadas por caídas.

Adicionalmente, se brindaron 74 servicios especiales en eventos comunitarios.

En el perfil de pacientes atendidos en el área prehospitalaria, 67 fueron menores de 18 años, 333 mujeres y 462 hombres, las heridas con mayor incidencia fueron aquellas localizadas en muñeca y mano, heridas en la cabeza y otitis externa.

La demanda en el área de Servicios Médicos fue significativamente alta, con 7 mil 541 pacientes atendidos entre consultas, urgencias, especialidades y estudios diagnósticos.