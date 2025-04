Cualquier persona puede abrir un centro de rehabilitación en Sinaloa, advierte CEPTCA

CULIACÁN._ En Sinaloa, cualquier persona puede abrir un centro de rehabilitación con solo iniciar los trámites ante la autoridad federal, aunque a nivel estado no cumpla con los requisitos, advirtió la titular de la Comisión Estatal de Prevención Tratamiento y Control de las Adicciones, Martha Alicia Torres Reyes.

Detalló que, aunque el aviso de funcionamiento permite que los centros operen legalmente a nivel federal, las autoridades estatales no tienen forma de detectar su existencia de inmediato y, si no hay reportes por parte de vecinos o familiares, estos lugares pueden seguir funcionando sin supervisión durante un tiempo indefinido.

“Es que cada persona que está en un establecimiento residencial y que al recuperarse bajo ese modelo sale y cuando sale, sale con la intención de poner un centro, entonces intentan hacerlo y como les digo, si ellos entran a la página de Cofepris donde existe la expedición de ese aviso de funcionamiento y cumple con lo que le pide ese registro, pues lo va a iniciar y pueden operar por un tiempo; si las familias que están alrededor de este establecimiento no lo denuncian, pues no nos vamos a dar cuenta”, señaló.

“Uno de los lineamientos es que el que abre un centro de atención a las adicciones debe tener el aval de todos sus vecinos que le rodean para tener ese establecimiento.

“Si la familia que está alrededor de esos centros no denuncia, no reporta, pues no nos vamos a dar cuenta... revisamos nuestra base de datos, entonces es cuando nosotros acudimos y revisamos... de repente nos muestran ese permiso que se extiende de manera electrónica, bueno entonces, ¿qué hacemos? Los invitamos a que acudan a la orientación que corresponde para que cumplan con los lineamientos estatales”.

Torres Reyes indicó que en Sinaloa existen 152 centros de tratamiento residencial para adicciones identificados por las autoridades, pero solo 96 cuentan con registro estatal vigente. El resto, mencionó, opera sin haber pasado por el proceso formal de revisión y cumplimiento normativo ante CEPTCA; además, muchos de estos centros no se detectan por inspección directa, sino por reportes ciudadanos o denuncias.

“Tenemos 152 [...] en calidad de censados son aquellos centros que detectamos por redes electrónicas que la misma sociedad civil nos reporta, o bien, aquellos que nos enteramos que existen porque nos llega alguna queja de ellos”, explicó.

“Son 96 centros que están cumpliendo y este número va variando porque conforme vamos revisando periódicamente, constantemente se pueden disminuir o incrementar porque si recibimos una queja grave de un establecimiento que está registrado ese establecimiento en automático pierde su registro”.

El lunes 7 de abril, varios centros de rehabilitación fueron atacados en Culiacán, dejando un saldo preliminar de nueve muertos, cinco heridos y más de 260 personas liberadas. El primer ataque ocurrió alrededor de las 02:05 horas en una clínica de dos plantas ubicada en la colonia Colinas de San Miguel, donde ocho personas fueron asesinadas y una más falleció mientras recibía atención médica.

El centro donde ocurrió la masacre estaba regulado y hasta hace poco tiempo había sido supervisado por la autoridad estatal, aseguró Torres Reyes.

“De hecho, ese centro tenía poco tiempo de haberse supervisado, mantenían un registro federal, en octubre tuvieron una supervisión federal por personal de la comisión federal. O sea, ese centro cumplía con todo, la falla no es nuestra pues”, dijo.

“Nosotros recientemente les habíamos hecho una supervisión porque periódicamente se nos programa, la misma comisión nacional nos indica cuántas supervisiones debemos de hacer a los establecimientos que tienen reconocimiento estatal y federal”.

Desde el inicio del conflicto interno en el Cártel de Sinaloa, el 9 de septiembre de 2024, hasta el 7 de abril pasado, se han registrado al menos 12 ataques armados a centros de rehabilitación en diversas localidades del estado.