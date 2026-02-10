¿Cuándo fue tu último chequeo? La UAS invita a la población a aprovechar sus servicios de análisis clínicos de alta calidad y bajo costo

Los laboratorios de análisis clínicos son fundamentales para la prevención en salud, ya que permiten la detección temprana de enfermedades asintomáticas, el monitoreo de factores de riesgo (como glucosa o perfil lipídico) y la evaluación del estado general. Esto facilita intervenciones oportunas que aumentan la esperanza de vida. Por ello, la Facultad de Ciencias Químico Biológicas (FCQB) de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) invita a la población en general a aprovechar los servicios de su laboratorio, los cuales destacan por su alta calidad y precios accesibles, según señaló Josefina Sicarios Félix.

“En estos momentos estamos promocionando paquetes diseñados específicamente para que los pacientes puedan realizarse un chequeo. Son paquetes económicos que incluyen estudios básicos que deberíamos realizarnos al menos una vez al año para conocer nuestro estado de salud; con ello, buscamos prevenir o detectar a tiempo una enfermedad antes de que aparezca, ya que estos estudios revelan cómo andan los parámetros”, enfatizó.

La responsable del Laboratorio de Análisis Clínicos de la UAS, ubicado en Ciudad Universitaria, señaló que el horario de atención es de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 1:00 p. m. Debido a que los estudios generalmente requieren ayuno, la toma de muestras sanguíneas se lleva a cabo de 7:00 a. m. a 9:00 a. m. Asimismo, hizo hincapié en la importancia de realizarnos estudios de manera semestral o anual para cuidar nuestra salud.

“Es muy importante porque, de hecho, la salud es lo más valioso que tenemos. Si esperamos a que el médico nos mande un chequeo o acudimos solo cuando nos sentimos mal —cuando ya presentamos un cuadro de diabetes o colesterol muy elevado—, el médico actuará medicando para controlar el problema. Lo ideal sería que adoptáramos una cultura de la prevención”, mencionó.

Cabe destacar que, entre los paquetes promocionados actualmente en este laboratorio universitario, se encuentran los de: cuidado básico del corazón, perfil básico de adulto, chequeo estudiantil y paquete de odontología. Se reitera la invitación a la población general para que aprovechen estos servicios y verifiquen su estado de salud actual.