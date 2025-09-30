¿Cuántos funcionarios, empleados y personal de confianza tiene la UAS?

En medio de la polémica por la propuesta de reingeniería económica que la Universidad Autónoma de Sinaloa votará el próximo 10 de octubre, la nómina universitaria del personal activo ascendió a casi 170 millones de pesos mensuales en el segundo trimestre de 2025, de acuerdo con los datos disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Esa cantidad se distribuye entre 9 mil 175 registros, de los cuales el 52 por ciento corresponde a Empleados, el 47 por ciento a Personal de Confianza y el resto, 1 por ciento, a Funcionarios.

Sin embargo, visto por montos de nómina, el 40 por ciento del dinero que la UAS paga a su personal activo es destinado a Empleados, 4 por ciento a Funcionarios y 56 por ciento a Personal de Confianza.

En promedio, los 4 mil 735 empleados de la UAS ganan cada uno 14 mil 341 pesos, mientras que los 4 mil 323 colaboradores de Confianza ganan 21 mil 879 pesos y los 117 Funcionarios perciben 61 mil 486 pesos mensuales cada uno, de acuerdo con su remuneración bruta.

En total, cada mes los Funcionarios perciben 7 millones 193 mil pesos, los Empleados 67 millones 905 mil pesos y el Personal de Confianza 94 millones 581 mil pesos.

A continuación, puedes buscar por área o unidad académica en la siguiente tabla para conocer cómo se integra la nómina: