$!Cuatro meses en resistencia: banderos de Culiacán luchan en la calle a punta de versos, viento y percusiones

Con la ola de violencia que comenzó en septiembre, toda reunión familiar, fiesta o celebración pasó a ser cancelada o postergada, el trabajo de los músicos se acabó de la noche a la mañana y con el antecedente de la pandemia por el Covid-19 tuvieron que regresar a las calles, pero ahora el riesgo no venía de un virus sino de plomo y amenazas.

Un tarolero asegura que hasta el momento el ambiente se mantiene seguro para ellos en la calle.

“Que bueno que no ha habido todavía... si hemos visto mucho pánico a veces... había aquí mucho parabrisero y a ellos sí les llamaron la atención que no vinieran ellos... no sé por qué... pero a nosotros nos dijeron que siguiéramos trabajando, no se metieron con nosotros”.