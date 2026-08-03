Cuatro semanas de creatividad: anuncian agenda del IMJU Fest 2026 en Culiacán

El Instituto Municipal de la Juventud Culiacán anunció la realización del IMJU Fest 2026, una agenda de actividades que reunirá arte, cultura, entretenimiento y espacios de participación para las y los jóvenes del municipio.

La programación contempla cuatro semanas con diferentes temáticas, en las que se desarrollarán talleres, concursos, actividades físicas y experiencias enfocadas en fortalecer la convivencia, el talento y la creatividad juvenil.

La directora del IMJU Culiacán, Beatriz Adriana Cárdenas Belmar , informó que cada una de las actividades contará con la participación de jóvenes, instituciones y emprendedores interesados en compartir sus conocimientos y aportar a la formación de nuevas generaciones.

“Reafirmo el compromiso que tengo ahora con las juventudes de Culiacán es darles voz, darles espacio, darles la oportunidad de que ellos mismos, con sus talentos, con su creatividad, le puedan impartir a otros jóvenes. Ese es el propósito del IMJU, (...) de hacerlo para este espacio, crear un espacio, pues de sana convivencia de jóvenes que quieren aprender a hacer algo, de pasar el tiempo, pues a hacer amigos y crear una nueva habilidad”, precisó.

La primera semana, denominada “Arte, creatividad y cultura”, dará inicio a las actividades con un taller de acuarela que se realizará del 2 al 9 de agosto, además de talleres de bouquets y funciones de cine al aire libre.

La segunda etapa incluirá actividades como un concurso de K-Pop programado para el 16 de agosto, K-Pop on Stage el próximo 30 de agosto, un taller de Stop Motion y los sábados Gamers, una actividad que ya forma parte de la oferta permanente del instituto.

Asimismo, del 17 al 19 de agosto se llevará a cabo la tercera semana bajo el nombre “Ideas que inspiran y proyectos que transforman”, la cual será coordinada por estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa que forman parte del programa educativo de Comunicación.

Como parte de la agenda también se impulsarán actividades enfocadas en el bienestar y el equilibrio personal de la juventud, por lo que se promoverán acciones deportivas como la Rodada Imala, el 16 de agosto; la Rodada Ceiba, el 27 de agosto; además de clases de pilates.

La directora del IMJU Culiacán , informó que la mayoría de los eventos serán totalmente gratuitos e incluirán los materiales necesarios para participar.

La única excepción será el taller de Stop Motion, que tendrá un costo de 600 pesos para público general y 500 pesos para estudiantes; los recursos recaudados serán destinados a financiar producciones realizadas por los jóvenes que impartirán el taller.

Cárdenas Belmar señaló que la convocatoria y los detalles de cada actividad estarán disponibles a través de las redes sociales del instituto, en Instagram @imjuclnmx, y extendió la invitación para acercarse al IMJU, compartir sus ideas y desarrollar nuevos proyectos.