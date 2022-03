Cubrebocas es obligatorio pero se lo pueden quitar en algunas circunstancias: Rocha Moya

El cubrebocas seguirá siendo obligatorio en Sinaloa en tanto la Federación no determine lo contrario, informó el Gobernador Rubén Rocha Moya, sin embargo, señaló que la gente se lo puede retirar cuando determine.

“Desde ahorita le digo que al que se lo quiera quitar afuera que se lo quite, o sea, si anda haciendo ejercicio, si anda en la calle, si anda al aire libre no tiene obligación de traerlo”, expuso el mandatario estatal.

“Cuando hay que respetar por los demás, cuando te metes a un restaurante, cuando vas a la escuela es cuando estás en el hospital, es cuando estás en lugares cerrados y donde hay gente, ahí está la obligación. Lo otro es, vas caminando por la banqueta, necesariamente debes de traer el cubreboca, ésta es una determinación no mía, más o menos se ha venido generalizando en el país, que así como ha estado la baja no hemos perdido el estatus de semáforo verde, no tenemos problema”, comentó.

Anteriormente el Gobernador planteó la posibilidad de retirar la obligatoriedad del cubrebocas en Sinaloa mientras permaneciera en color verde el Semáforo Epidemiológico Covid, esto sería consultado con la Federación ante la disminución de casos de Covid-19.

Al día siguiente del anuncio de Rocha Moya, en la conferencia de prensa de Palacio Nacional el Presidente Andrés Manuel López Obrador autorizó a las entidades a determinar si el uso del cubrebocas sería obligatorio o no, ya que Nuevo León fue uno de los estados en iniciar estas medidas.

Posteriormente el Gobernador dijo que analizarían una semana más el uso de las mascarillas en Sinaloa, la cual ya confirmó continuará siendo obligatoria.

El uso de cubrebocas es una de las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud como medida de mitigación de contagios de Covid-19, y hasta la actualización del mes de enero de este año, la OMS todavía la tenía en su esquema de prevención.