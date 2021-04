Héctor Melesio Cuén Ojeda y Rubén Rocha Moya, candidato a la Gubernatura por Morena y el Partido Sinaloense, tienen miedo de Mario Zamora, candidato de la Alianza Va por Sinaloa, por ese motivo no debaten con él, afirmó Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente Nacional del Partido Revolucionario Institucional.

“Decir que los gobiernos de Morena lastimaron al Gobierno de México, que Morena de un plumazo desapareció el Seguro Popular, que de un plumazo desapareció las estancias infantiles, que desapareció el Seguro de Vida para Jefas de Familia, que desapareció el Prospera, Morena es una tragedia y una desgracia para México, por eso aquí le vamos a poner un alto y no van a ganar”, indicó.

El dirigente nacional sostuvo que Morena ha perjudicado la vida de los mexicanos y los sinaloenses al desaparecer varios programas sociales, impulsados por el PRI durante años, y eso lo sabe Rocha Moya, es por eso que no quiere debatir con Mario Zamora.

“Tan no van a ganar, que hoy nada más buscan pretextos para no ir, para no debatir, y porque tanto Cuén como Rocha, le sacan a un debate con Mario, Mario ya les dijo, ‘que vamos a donde quieran, ahí vamos a debatir, y les vamos a ganar’”, añadió.

El priista llamó a la militancia del PAN, PRI y PRD a redoblar acciones para el triunfo de la Alianza Va por Sinaloa, y que en Mario Zamora, tienen un candidato capaz y confiable para ser Gobernador.

“Tenemos poco más de 40 días para la elección, y vamos a redoblar los esfuerzos...hay que decirles a todos y a todas las simpatizantes y militantes de las fuerzas políticas que hoy estamos coaligadas, que tenemos que salir a tocar las puertas, a presentar la propuesta clara de un hombre que tiene palabra, de un hombre que tiene carácter, un hombre comprometido y que sin duda va a ser un extraordinario Gobernador. Mario Zamora es un hombre confiable, es un hombre de palabra, y con él, vamos a ganar la Gubernatura”, manifestó.