Cuesta congestión vial mil millones de pesos al año en Culiacán: IMCO

CULIACÁN._ La congestión vial en la Zona Metropolitana de Culiacán genera un costo económico de alrededor de mil millones de pesos al año, debido al tiempo que las personas pierden en sus traslados, de acuerdo con el estudio Costo del Tráfico 2026, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad y Dat’s Why.

El análisis estima que cada persona que se traslada en la capital sinaloense asume un costo anual de 2 mil 873 pesos por la congestión vehicular.

Aunque Culiacán se encuentra entre las zonas metropolitanas con menor costo por habitante en el comparativo nacional, las cifras muestran diferencias importantes entre quienes utilizan el transporte público y quienes se desplazan en vehículos privados.

El impacto individual es mayor para quienes utilizan el transporte público. En promedio, cada usuario de este medio de traslado enfrenta un costo anual de 4 mil 145 pesos asociado al tiempo perdido en el tráfico, frente a los 2 mil 468 pesos correspondientes a quienes utilizan un vehículo particular.

La diferencia también se refleja en las horas que las personas pasan en sus recorridos. Los usuarios del transporte público pierden alrededor de 79 horas al año por la congestión, mientras que quienes se trasladan en vehículos privados pierden 48 horas.



Más tiempo para llegar al trabajo y a la escuela

El estudio también documenta diferencias en los tiempos promedio de traslado dentro de la Zona Metropolitana de Culiacán.

Quienes utilizan el transporte público tardan, en promedio, 34.6 minutos en llegar al trabajo, mientras que las personas que viajan en vehículos privados registran un tiempo promedio de 22.3 minutos.

La brecha también se presenta en los desplazamientos escolares. Para quienes utilizan el transporte público, el traslado a la escuela toma en promedio 21.1 minutos, frente a los 12 minutos de quienes recurren al vehículo privado.

Estas diferencias se presentan en una zona metropolitana donde, de acuerdo con los datos del IMCO y Dat’s Why, se contabilizan 448 mil 39 usuarios de los distintos medios de transporte considerados en el análisis.

Del total, el 24 por ciento utiliza transporte público y el 76 por ciento se desplaza en vehículos privados.

En términos de horas acumuladas, los usuarios del transporte público suman 6.7 millones de horas anuales perdidas por la congestión, mientras que quienes utilizan vehículos privados acumulan 11.6 millones de horas.

Aunque el segundo grupo concentra un mayor volumen de horas perdidas por representar una proporción más grande de los usuarios, el promedio individual evidencia que quienes dependen del transporte público enfrentan mayores tiempos y costos asociados al tráfico.



Culiacán, entre las zonas metropolitanas con menor costo por persona

En el comparativo de las 44 zonas metropolitanas incluidas en el estudio, Culiacán ocupa el lugar 43 en costo de congestión per cápita, con 2 mil 873 pesos anuales por persona.

La capital sinaloense también registra un índice de tráfico promedio de 1.29, con el que ocupa la posición 40 en el ranking nacional de este indicador.

La ciudad registra una velocidad promedio de circulación de 68.7 kilómetros por hora, con la que se ubica en el segundo lugar nacional.

El análisis considera una red de 2 mil 435.6 kilómetros de segmentos viales, extensión que coloca a la zona metropolitana en el octavo lugar nacional por longitud de la red incluida.



La congestión cuesta 203 mil millones de pesos en México

A escala nacional, el IMCO y Dat’s Why estiman que la congestión vial genera un costo económico anual de 203 mil 316 millones de pesos en las 44 zonas metropolitanas analizadas.

En promedio, cada persona pierde 111 horas al año por el tráfico, equivalentes a un costo de 5 mil 645 pesos.

La Ciudad de México concentra la mayor afectación económica, con aproximadamente 81 mil 743 millones de pesos anuales, seguida de Monterrey, con cerca de 19 mil millones, y Guadalajara, con 17 mil 507 millones de pesos.

En conjunto, las cinco zonas metropolitanas con mayor costo total que son Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Tijuana y Puebla-Tlaxcala, concentran el 65 por ciento del costo estimado en el País.

El estudio también advierte que la congestión afecta de manera desigual a la población. En el conjunto de las ciudades analizadas, los usuarios del transporte público representan el 40 por ciento de las personas que se trasladan, pero concentran el 55.4 por ciento del costo total de la congestión, equivalente a 112 mil 600 millones de pesos anuales.

En contraste, los usuarios de vehículos privados concentran el 44.6 por ciento restante, con un costo estimado de 90 mil 800 millones de pesos.

Por persona, los usuarios del transporte público pierden en promedio 140 horas al año debido al tráfico, frente a las 94 horas de quienes utilizan vehículos privados.



IMCO plantea invertir en transporte público

Ante los costos económicos y sociales de la congestión, el IMCO propone impulsar políticas públicas para mejorar la movilidad y reducir el tiempo que las personas destinan a sus traslados.

Entre sus recomendaciones se encuentra fortalecer la inversión en transporte público mediante tarifas técnicas que permitan cubrir los costos de operación, mantenimiento y renovación de unidades, además de financiar la ampliación y mejora del servicio.

También plantea acelerar la modernización tecnológica y energética del transporte público, incorporar sistemas digitales de control y monitoreo y ofrecer información en tiempo real a los usuarios.

Otra de las propuestas consiste en orientar el presupuesto y los subsidios hacia los medios de transporte que concentran un mayor número de personas, así como evaluar programas piloto de cobro por congestión en zonas y horarios de alta saturación.

El instituto también recomienda establecer políticas de estacionamiento que reflejen el valor y la escasez del espacio vial.