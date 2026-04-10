‘Cuesta cumplir con impuestos y mantener empleos’ advierten empresarios de Sinaloa sobre retroceso económico

El sector empresarial en Sinaloa atraviesa un periodo de decadencia marcado por la dificultad de mantener negocios abiertos, cumplir con obligaciones fiscales y preservar empleos ante un panorama de inseguridad persistente, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana.

Desde el inicio de la crisis de violencia en 2024, la presidenta de Coparmex Sinaloa, Martha Elena Reyes Zazueta, señaló que la actividad económica en el Estado ha registrado una caída anual sostenida de entre el 10 y el 15 por ciento.

“Va en decadencia, sí, cada vez cuesta más abrir, levantar cortinas, cuesta más cumplir con lo que se tiene que pagar de impuestos, cuesta más mantener los empleos”, compartió Martha Reyes.

Aunque tras la crisis sanitaria del coronavirus se percibió un repunte entre 2022 y 2023, la situación actual ha borrado esos avances, dificultando incluso el abrir establecimientos.

La empresaria señaló que la crisis no solo afecta al comercio, sino que se ha extendido a sectores clave como la agricultura y el transporte.

“Si a México le da gripa, a nosotros nos da pulmonía”, afirmó.

También hizo referencia a cómo la inseguridad local agrava las tendencias económicas nacionales.

Esta situación ha provocado una caída en los registros patronales y en el empleo formal, mientras que la informalidad se ha duplicado.

Para el sector empresarial, la falta de seguridad es el detonante de todos los males económicos actuales.

Reyes Zazueta enfatizó que mientras persistan delitos como el robo de vehículos, comercios y secuestros, no existen condiciones para atraer inversionistas ni para que los clientes circulen con tranquilidad.

Subrayó que el factor principal para cualquier crecimiento económico es la seguridad, un elemento que hoy se percibe ausente.

Respecto a la aparente normalización de la vida nocturna y la asistencia a eventos masivos en comparación con el año 2024, aclaró que esto no es resultado de estrategias de seguridad exitosas, sino del hartazgo de la ciudadanía.

Si bien la gente ha comenzado a salir más y a prolongar sus horarios, la derrama económica real no se concreta debido a la incertidumbre sobre la estabilidad laboral.

Destacó que las empresas están siendo puestas a prueba en su capacidad de resiliencia, lidiando con una mezcla de factores negativos que amenazan la esperanza de fortalecimiento y crecimiento económico para la entidad.