En el caso de la FGE, explica, no siguen una investigación adecuada sobre el origen de las armas en el caso de las carpetas judicializadas por el ilícito ya que, no es suficiente aprehender a quien porta el armamento.

“Este sistema no podríamos entenderlo si no está asociado con el tema de la corrupción, si no está asociado con el tema de la impunidad cuando existen autoridades que no están haciendo la parte que les corresponde atacar el armamentismo”.

“Aquí, el ofendido es la sociedad en ese tipo de delitos ¿cómo (se puede actuar)? llevando a cabo una exacta investigación, porque no se reduce únicamente a que tenemos al individuo que la aportaba”, indicó.