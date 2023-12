Óscar Loza Ochoa, miembro de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, cuestionó que el Gobierno federal haya rasurado un 90 por ciento de las personas denunciadas como desaparecidas en México con el nuevo censo.

“Hay distintas maneras de abordar el tema pero creo que lo han hecho de una manera muy inadecuada, porque al final de cuentas cuando digo ‘¿qué intención hay?’, hay la intención de probar entre comillas que son menos que los que se dicen”, cuestionó el activista.

Consideró que si bien, no se puede tener un número preciso del total de personas desaparecidas, debido a la cifra negra, que exista una cifra aproximada ayuda a por lo menos dimensionar la gravedad del problema, que hasta antes del nuevo censo habían registradas 113 mil 468 personas en el el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

En ese sentido, describió como impreciso e injusto que el Gobierno federal quiera rasurar a más de 100 mil desaparecidos y personas no localizadas de la base de datos, pues no solo meten dudas a los familiares de las víctimas, sino que las hacen sentir humillados y enojados al dejar en el registro únicamente a 12 mil 300 casos, como lo anunció la Secretaría de Gobernación.

Expresó que no ha encontrado relación entre esta estrategia nacional con intenciones electorales; no obstante, comentó que si el Estado pretende presentarse de forma pública como si no hubiera una crisis humanitaria, será difícil que la gente lo crea.

Como activista, mencionó también que desde tiempo atrás, ha observado la falta de participación de la ciudadanía para exigir justicia para los desaparecidos, pues asumen que son temas ajenos y que por ende, no les sucederá a sus familiares.

“La gente que mira que se lleva a cabo una acción de ese tipo se queda callada y eso está mal, la gente no debe callar, debe denunciar. Y me van a decir ‘es que no le tienen confianza a la autoridad’ y es cierto, lo que ha hecho la autoridad también es abonar en que no se le tenga confianza y por eso mucha gente no denuncia lo que mira” dijo.

Noroeste informó en una publicación reciente que para el periodo enero de 2022 a octubre de 2023, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas registró apenas la mitad de casos que la Fiscalía General del Estado registró en Sinaloa.