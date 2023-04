“¿Han cambiado esas condiciones para la coyuntura que estamos viviendo ahora? No. Hay algunas cosas que exige el mínimo análisis para poder dar paso a iniciativas de parte de la autoridad, tales como promover el regreso de los desplazados. ¿Se cuenta con algún informe serio sobre el estado que guarda la seguridad en esa zona? ¿La información con que cuenta la autoridad permite presumir que ya no hay grupos armados y violentos en esa zona? ¿Esa región ya no es de interés para quienes hacen del delito un modus vivendi? No hay respuesta oficial a primera vista”.

Este posicionamiento, firmado por el Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos Leonel Meza Aguirre, viene después de que el Gobierno de Sinaloa iniciara un protocolo de retorno a beneficio de víctimas de desplazamiento forzado de la región de Tepuche.